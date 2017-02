Eine schnellere und umfassendere Rückführung abgelehnter Asylbewerber steht heute im Mittelpunkt eines Spitzentreffens von Bund und Ländern im Kanzleramt. Bei der Beratung am Nachmittag will Bundeskanzlerin Angela Merkel den Ministerpräsidenten einen 16-Punkte-Plan vorlegen, mit dem unter anderem die Zahl der Abschiebungen deutlich erhöht werden soll. Es bedürfe einer "nationalen Kraftanstrengung", um die Rückkehr einer weiter steigenden Zahl von ausreisepflichtigen Personen zu verbessern, heißt es in dem Papier.

Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr

Sollte die Spitzenrunde im Bundeskanzleramt in Berlin die Pläne beschließen, dann richten Bund und Länder innerhalb von drei Monaten in Berlin ein gemeinsames "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" (ZUR) ein. In der Einrichtung unter Führung des Bundesinnenministeriums sollen dann Sammelabschiebungen organisiert und in Problemfällen Dokumente von ausreisepflichtigen Personen beschafft werden.

Bundesausreisezentren und Abschiebehaft

Abgelehnte Asylbewerber steigen in ein Flugzeug Bildrechte: dpa In einem zweiten Schritt sollen der Beschlussvorlage zufolge Bundesausreisezentren aufgebaut werden, in denen abgelehnte Asylbewerber in den letzten Tagen oder Wochen vor ihrer Abschiebung zentral untergebracht werden sollen. Dies würde bedeuten, dass die Länder ihre Verantwortung dann für diese Phase an den Bund abgeben würden.



Als Reaktion auf den Terror-Anschlag von Berlin soll auch die Abschiebehaft für Ausländer erleichtert werden, von denen eine "erhebliche Gefahr für Leib und Leben" ausgeht.

Freiwillige Rückkehr fördern

Dem Plan zufolge sollen aber auch die Anreize für abgelehnte Asylbewerber erhöht werden, freiwillig in ihre Heimat zurückzukehren. Betroffene sollen dann mehr Geld bekommen, je früher sie sich für eine freiwillige Rückkehr entscheiden. Auf jeden Fall soll es aber weniger sein, als sie zur Einreise nach Deutschland brauchen. Der Bund soll dafür allein in diesem Jahr zusätzlich 40 Millionen Euro für Rückkehrprogramme und 50 Millionen Euro für Reintegrationsprogramme einsetzen. Auf Länderseite sind ebenfalls Mittelerhöhungen vorgesehen.

Kooperation mit Herkunftsstaaten

Zudem will die Bundesregierung laut dem 16-Punkte-Plan ihre Verhandlungen mit wichtigen Herkunftsstaaten von Migranten weiter vorantreiben. Ziel ist es unter anderem, dass die Behörden dieser Länder künftig schneller Passersatzpapiere für ihre in Deutschland ohne Dokumente eingereisten Staatsbürger ausstellen. Auch soll die gegebenenfalls erforderliche ärztliche Begutachtung der Reisefähigkeit der abgelehnten Asylbewerber in Deutschland beschleunigt werden.

Tillich für bessere Abstimmung - Kritik von ProAsyl

Die Reaktionen auf den 16-Punkte-Plan fielen vorab unterschiedlich aus. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich forderte am Mittwoch eine bessere Abstimmung von Bund und Ländern. Für ein verbessertes "Ausreisemanagement" dürfe es keine unterschiedliche Handhabung in den Bundesländern und Landkreisen geben, sagte der CDU-Politiker.



Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, kritisierte hingegen den Plan für Bundesausreisezentren. "Wenn Kompetenzen von Bundes- und Landespolizei vermengt werden, ist das der erste Schritt in einen Zentralstaat", sagte er der "Heilbronner Stimme".

Dreiviertel Million Anträge 2016