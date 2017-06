Drei Jahre nach seiner Einsetzung legt der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages heute seinen Abschlussbericht vor. Das Gremium hatte versucht, Licht in die massive Datenspionage des US-Geheimdienstes NSA, des Bundesnachrichtendienstes (BND) und weiterer Dienste zu bringen.

Während der Ausschussarbeit hatte es mehrfach Streit zwischen Regierung und Opposition gegeben. So hatten CDU und SPD beispielsweise eine Anhörung Snowdens im Ausschuss blockiert. Auch sieht die Koalition keine grundsätzlichen Verfehlungen des Bundeskanzleramts, das den BND beaufsichtigt. Die Opposition geht dagegen von gravierenden Gesetzesverstößen durch die BND-Spionage aus. Deshalb legten Linke und Grüne ein sogenanntes Sondervotum vor.

Laut "Berliner Zeitung" soll es wegen des Sondervotums auch bei der letzten Ausschusssitzung am vergangenen Mittwoch zum offenen Eklat gekommen sein. Demnach weigerte sich der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg (CDU) mit Zustimmung der SPD, das Sondervotum in den Abschlussbericht aufzunehmen, da es geheimes Material enthalte.



Zudem wurden die Berichterstatter der Opposition abberufen. Die Linken-Obfrau Martina Renner nannte diesen Schritt "rechtlich fragwürdig und politisch schamlos". Er bedeute, dass die Oppositionsvertreter bei dem Erstellen und der Übergabe der Abschlussversion an Bundestagspräsident Norbert Lammert nicht dabei seien.