Tausende Menschen haben am letzten Tag des G20-Gipfels in Hamburg erneut gegen das Treffen der führenden Industrienationen protestiert. In zwei großen Demonstrationen zogen sie durch die Hansestadt. Nur bei einer Demonstration musste die Polizei einschreiten.

Friedlich blieb es bei der von bürgerlichen Parteien und Kirchen veranstalteten Demonstration unter dem Motto "Hamburg zeigt Haltung". Während die Veranstalter von 10.000 Teilnehmern sprachen, ging die Polizei von 6.000 Teilnehmern aus.



Mit Luftballons, Trommelklängen und Musik setzten sie ein gewaltloses Zeichen für Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Angesichts der gewalttätigen Ausschreitungen von Autonomen in den vergangenen Tagen trugen einige Teilnehmer auch Plakate auf denen "Geh weg, schwarzer Block" oder "Friedlicher Protest ist, was uns eint" zu lesen war.



Bei der Abschlusskundgebung am Fischmarkt rief New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio zu einem Politikwechsel auf. Er sagte, die Menschen wollten eine solidarische Welt ohne Rassismus und mehr Respekt der Reichen für die arbeitende Bevölkerung.