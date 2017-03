Union und SPD wollen die Regeln für den Alterspräsidenten des Bundestags noch vor der Wahl im September ändern. Darauf hätten sich die Koalitionspartner am Dienstag verständigt, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder. Ein entsprechender Änderungsantrag für die Geschäftsordnung des Parlaments solle Ende April eingebracht werde. Demnach soll künftig das parlamentarische Dienstalter statt dem Lebensalter darüber entscheiden, wer die erste Sitzung des Bundestags in einer Legislaturperiode leitet.

Kritik an den Plänen kam insbesondere von der AfD. Mit einem Einzug in den Bundestag hätte die Partei mit dem bisherigen Verfahren gute Aussichten auf das Amt: AfD-Vizechef Alexander Gauland ist 76 Jahre alt, der niedersächsische AfD-Kandidat Wilhelm von Gottberg wird am 30. März bereits 77 Jahre alt. Dienstältester könnte dagegen der dann 75-jährige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sein - er sitzt seit 1972 im Bundestag.