Nach der ehemaligen AfD-Parteichefin Frauke Petry verlässt nun auch der NRW-Abgeordnete Mario Mieruch die AfD-Bundestagsfraktion. Das bestätigte AfD-Sprecher Christian Lüth. Mieruch will sich künftig mit Petry zusammentun, um "glaubhaft und integer" zu sein.



Er begründete seine Entscheidung in der "Bild"-Zeitung mit der nicht erfolgten Abgrenzung der Partei vom äußersten rechten Flügel um den Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke und der fehlenden Bereitschaft der AfD-Führungsriege, eine Trennlinie zum äußersten rechten Flügel zu ziehen. Er sehe in der AfD "eine Entwicklung, die viele in der Partei mit Sorge betrachten und von der sie schon viel zu lange hoffen, dass sie umkehrbar sei".