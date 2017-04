Zuvor hatte sich Petry bereits zu Zugeständnissen im innerparteilichen Richtungsstreit bereiterklärt. Zu Beginn des Parteitages in Köln sagte sie, sie sei mit Änderungen an ihrem "Zukunftsantrag" einverstanden. Petry wollte mit dem Antrag eine strategische Richtungsentscheidung der AfD erzwingen. Die Partei sollte sich nach den Vorstellungen der sächsischen Landesvorsitzenden auf einen "realpolitischen Kurs" mit dem Ziel der Regierungsfähigkeit festlegen, statt mit rechtslastigen Provokationen bürgerliche Wähler zu verschrecken. Bereits im Vorfeld war damit gerechnet worden, dass Petrys "Zukunftsantrag" nicht die Mehrheit der Delegierten erhalten könnte.

Polizisten gehen am Kölner Rheinufertunnel in Köln gegen randalierende Demonstranten vor. Bildrechte: dpa

Begleitet wird der AfD-Parteitag in Köln von teilweise gewalttätigen Protesten linker und linksextremer Gruppierungen. Die Kölner Polizei rechnet mit bis zu 50.000 Demonstranten. Noch vor Beginn der Tagung im Maritim-Hotel versuchten am Morgen linksgerichtete Demonstranten, Delegierte am Betreten des Hotels zu hindern. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und eskortierte einzelne AfD-Mitglieder zu den Durchlass-Stellen am Heumarkt in der Kölner Innenstadt. Die Polizei, die 4.000 Beamte in Köln zusammengezogen hat, setzte auch Reiterstaffeln ein.