In den Bundestagswahlkampf der AfD kommt Bewegung. Zwei Wochen vor dem Bundesparteitag in Köln erklärte Parteivize Alexander Gauland seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur. Gauland sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), er habe an dieser Rolle keinen großen Bedarf und verzichte zugunsten von Parteichefin Frauke Petry.