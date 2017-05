Die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag leistet sich gleich zwei kirchenpolitische Sprecher: Einen für die evangelische und einen für die katholische Kirche. Den Austausch mit den Protestanten pflegt die Landtagsabgeordnete Kirsten Muster, selber praktizierende Christin: "Ostern habe ich in meiner Kirchgemeinde im Kirchenchor gesungen. Es war ein sehr schönes Fest für mich. Und dann kam ich nach Köln. Auf dem Weg zum Parteitag bin ich dann an den Kirchen vorbeigegangen, wo stand: 'Unser Kreuz hat keine Haken'. Das hat mich schon sehr bedrückt und das hat mich auch sehr berührt!"

Die sächsische AfD-Abgeordnete Kirsten Muster im Landtag. Bildrechte: dpa

Auch Kirsten Muster war alles andere als glücklich über den Austrittsaufruf. Der spiegele nicht die Haltung der Gesamtpartei und sei ja auch abgeschmettert worden. Im Übrigen spräche die AfD viele heikle Themen an, zu denen die Kirchen lieber schwiegen: "Ich würde mir zum Beispiel klarere Worte zu den Christen in der Türkei wünschen. Und auch zu den Christen, die in Asylbewerber-Wohnheimen in Deutschland unter furchtbaren Situationen leiden. Da würde ich mir auch mal von unseren Kirchen deutliche Worte wünschen!"



In Sachsen sei das Verhältnis zu den Kirchen aber ein gutes, sagt Muster. Bei der Amtseinführung des evangelischen Landesbischofs Carsten Rentzing im August 2015 seien nur CDU und AfD dabei gewesen. Die anderen Parteien hatten den Termin boykottiert: Unter anderem, weil Rentzing sich in einem Interview kritisch zu Homo-Ehen unter Pfarrern geäußert hatte.