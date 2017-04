AfD-Parteitag Schicksalstage für Frauke Petry?

Frauke Petrys Timing könnte diesmal nicht gestimmt haben. Mit ihrer Ankündigung auf eine Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl zu verzichten, kam sie vielleicht etwas zu früh aus der Deckung. Direkt auf dem Parteitag in Köln wäre wohl besser gewesen.

So hat sie kurz ihre Gegner vom rechtsnationalen Flügel um ihren Stellvertreter Alexander Gauland in der Partei verwirrt. Doch nach einer kurzen Irritation haben sie sich gefangen und eine Solidarisierung der Basis mit Petry ist weitgehend ausgeblieben. Sicher wird erst der Parteitag in Köln am Wochenende zeigen, wie stark Rückhalt der Parteivorsitzenden in der Partei noch ist.

Doch Gauland und seine Verbündeten haben längst einen Plan in der Schublade für einen Wahlkampf. Ohne Petry. So äußerte der zweite Parteichef, Jörg Meuthen: "Wir werden keine Mühe haben, ein Spitzenkandidatenteam aufzustellen."

Spitzenteam oder Spitzenduo

Zwar muss erst noch der Parteitag darüber entscheiden, ob es wirklich ein Spitzenteam oder nur ein Spitzenduo geben soll. Es zeichnet sich ab, dass der Nationalkonservative Alexander Gauland und die Wirtschaftsliberale Alice Weidel zu Spitzenkandidaten gewählt werden könnten. Möglicherweise wird das Team noch erweitert um die Landesvorsitzenden Armin-Paul Hampel, Leif-Erik Holm, Petr Bystron und die Europaabgeordnete Beatrix von Storch.

Klar ist auch, wer hier dabei ist, hat nach einem erfolgreichen Wahlkampf und dem Einzug ins Parlament gute Chancen, als Lohn einen führenden Posten in der Bundestagsfraktion zu bekommen. Petry dann sicher nicht.

Streit um den Kurs der Partei

Doch das könnte nicht die einzige Niederlage sein, die Petry in Köln erleidet. Mit zwei Anträgen versucht sie, die Partei auf eine "realpolitische Strategie" einzuschwören, statt weiter auf einen "fundamentaloppositionellen" Kurs zu setzen, wie ihn nach ihrer Ansicht vor allem Alexander Gauland vertritt.

Gauland hält diesen "Zukunftsantrag" für "politischen Unsinn", zeigt sich aber kompromissbereit. Würde Petry auf den persönlichen Bezug zu ihm im Antrag verzichten, würde er für Zustimmung werben.

Anders sieht es mit dem Versuch Petrys aus, mit einer weiteren Vorlage festzuschreiben, dass "in der AfD für rassistische, antisemitische, völkische und nationalistische Ideologien kein Platz" sei. Damit zielt sie besonders auf Björn Höcke und seine Forderung in seiner "Dresdner Rede" nach einer "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad".

Petry wirbt mit diesem Antrag für die Unterstützung der Delegierten, Höcke aus seinen Ämtern zu drängen und seinen Parteiausschluss voranzutreiben.

Petrys Kalkül, Höckes Stärke

Doch Petry unterschätzt möglicherweise den Rückhalt Höckes in der Partei. Insider gehen davon aus, dass rund ein Drittel der Mitglieder Anhänger Höckes sind. Das könnte sich auch in der Zusammensetzung der Delegierten auf dem Parteitag widerspiegeln.

Und so muss Petry sogar fürchten, dass der Vorschlag des Bremer Landesverbandes eine Mehrheit findet, das Ausschlussverfahren gegen Höcke zu stoppen, denn "sein Wirken habe in erheblichen Maße dazu beigetragen, dass die AfD inzwischen mit 145 Abgeordneten in elf Landtagen vertreten ist".

Was Petry im Kampf gegen Höcke antreibt, ist weniger eine inhaltliche Distanz als vielmehr der Blick auf die Umfragen. Höckes "Dresdner Rede" hat zu einem Einbruch der Zustimmung für die AfD geführt. Petry glaubt nicht, dass man mit Höckes rechtsnationalen Thesen soviel am rechten Rand gewinnen kann wie man zugleich an bürgerlich-konservativen Wählern verliert. Höckes Unterstützer warnen dagegen, ein Ausschluss Höckes könne zu einer erneuten Spaltung der Partei führen.

Wiederholt sich die Geschichte?

Eine direkte Konfrontation zwischen Petry und Höcke wird es allerdings auf dem Parteitag nicht geben. Da das Maritim-Hotel Köln als Tagungsort gegen Höcke ein Hausverbot verhängt hat, verzichtete er auf eine Teilnahme. Aber bereiten seine Anhänger Petry deutliche Niederlagen und scheitern ihre Anträge, könnten ihre Tage als Parteivorsitzende gezählt sein, wenn sie nicht sofort die Notbremse zieht und zurücktritt.

Eine Neuwahl eines Parteivorstandes würde aber wohl die Satzung auf diesem Parteitag nicht zulassen. Dann müsste Jörg Meuthen bis zum Ende des Jahres die Partei allein führen.

Die Stimmung gegen Frauke Petry vor dem Treffen in Köln erinnert an den Essener Parteitag 2015. Der damalige Parteichef Bernd Lucke hatte sich wie Petry heute weitgehend isoliert. Auch er versuchte Höcke aus der Partei zu drängen und scheiterte. Damals nutzte Petry ein Bündnis mit Gauland und Höcke, um Lucke nicht nur aus dem Amt, sondern auch aus der Partei zu drängen. Jetzt droht ihr das gleiche Schicksal.

Flüchtlingspolitik Hauptthema im Wahlprogramm

Statt der Personaldebatten sollte eigentlich der Beschluss über das Bundestagswahlprogramm auf dem Parteitag im Mittelpunkt stehen. Die AfD setzt dabei weiter auf den Protest gegen Merkels Flüchtlingspolitik, fordert mehr zu tun für die innere Sicherheit und will besonders Familien stärken. Außerdem will die AfD eine Volksabstimmung über den Verbleib Deutschlands in der EU und der Eurozone.

Schon vor dem Parteitag hatten die Mitglieder die Möglichkeit, in einer Online-Abstimmung über das Wahlprogramm zu entscheiden. Rund ein Viertel nahm daran teil. So unterstützten knapp 93 Prozent die Forderung, über den Verbleib Deutschlands in der EU und der Eurozone wie in Großbritannien eine Volksabstimmung durchzuführen.

Nach bisherigem Stand soll die Öffentlichkeit über die Medien den Parteitag verfolgen können. Bei einigen Landesparteitagen waren zuvor einzelne Journalisten oder die Presse ingesamt ausgeschlossen worden.

Für den Parteitag in Köln musste man sich allerdings als Berichterstatter um eine Akkreditierung bewerben. Von den über 1.000 Anträgen wurden 300 genehmigt. Nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgte, ist unklar.

Köln im Belagerungszustand

Aber nicht nur im Saal wird es möglicherweise heftige Auseinandersetzungen geben. Vor dem Maritim-Hotel könnte es zu lauten Protesten gegen die Partei kommen. Bis zu 50.000 Demonstranten werden am Rhein erwartet, darunter auch gewaltbereite Gruppen der linksextremen Szene.