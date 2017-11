Die Stiftung Lesen lädt neben vielen anderen Menschen traditionell alle Landtags- und Bundestagsabgeordneten zum Vorlesetag ein. Also gingen die Schreiben in diesem Jahr auch an rund 160 AfD-Politiker. Nicht allen gefällt das.

Der Geschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg Maas, findet das nachvollziehbar - jedenfalls im Grundsatz. "Denn ehrlich gesagt: Etliche der rechtspopulistischen Äußerungen machen uns glaub ich allen Angst." Man habe sich durchaus Gedanken gemacht, ob man alle AfD-Politiker anschreiben sollte, sich aber letztlich dafür entschieden.

Kritik an dieser Entscheidung kommt unter anderem von der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen. Der gefällt es nicht, dass nun AfD-Rechtsausleger wie Wolfgang Gedeon, André Poggenburg und Björn Höcke Kinder vorlesen könnten.

Berliner AfD-Politiker will vorlesen

Frank Scheermesser findet die Einladungen an alle AfD-Vertreter dagegen richtig. Er sitzt für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus und will beim Vorlesetag mitmachen. Kritik daran weist er zurück.

Das ist wie im Mittelalter die Hexenverbrennung. Frank Scheermesser

Es würde vor allem immer über ein "paar Leute" berichtet, die die Partei nicht widerspiegelten. Scheermesser bezieht sich dabei auf rechte Hardliner in seiner Partei, die er selbst immer wieder kritisiert. Er sagt aber, die AfD-Politiker seien demokratisch gewählt und könnten deswegen auch am Vorlesetag teilnehmen.

Kitas wollen keine AfD-Politiker als Vorleser

Ähnlich sieht das der sächsische Landtagsabgeordnete und AfD-Landessprecher Carsten Hütter. Er teilt schriftlich mit, dass Kritiker ihre Haltung zu Artikel 5 des Grundgesetzes und dem Gebot der Meinungsfreiheit hinterfragen sollten.

Anke Dieter möchte dennoch keinen AfD-Politiker bei sich in der Kita haben. Sie ist Leiterin des Straßenkindergartens in Leipzig. "Wir finden, dass die Haltung in der Partei nicht mit unserem Konzept kompatibel ist, das eine offene Weltanschauung und Offenheit für alle Kulturen beinhaltet."

Das scheinen auch viele andere Kitas so zu sehen. MDR AKTUELL hat zehn Einrichtungen in Leipzig angerufen und sieben erreicht. Davon gab eine Kita an, auch ein AfD-Politiker wäre zum Vorlesen willkommen. Sechsmal winkte man ab, man wolle niemanden von den Rechtspopulisten im Haus.

Stiftung Lesen will Einladepraxis überdenken

Die Stiftung Lesen rät den Einrichtungen, sich vorher zu informieren, wer kommt, so Geschäftsführer Maas. "Wir sagen den Bildungseinrichtungen im Vorfeld deutlich, dass sie sich überlegen sollen, ob sie überhaupt Politiker einladen wollen. Wir sagen: Schaut euch genau an, wer da kommt."

Bei all den Diskussionen dürfe man aber eines nicht vergessen: Es gehe ums Lesen und Vorlesen. "Man kann uns vielleicht ein Stück weit Naivität unterstellen", sagt Maas. "Wir werden die Einladungspraxis für 2018 sicherlich komplett überdenken." Doch am Ende liegt es Maas zufolge an den Kitas und Schulen selbst, wen sie einladen und wen nicht.