Nach Unterwanderung von Facebook-Gruppen AfD erwägt rechtliche Schritte

Der Vorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, zeigt sich am Telefon betont gelassen. Die Bedeutung der privaten AfD-Facebook-Gruppen, mit rund 180.000 Mitgliedern, die von der Satirepartei "Die Partei" unterwandert wurden, sei nicht so groß: "Man wurde automatisch hinzugefügt. Ich habe jetzt im Nachhinein dann auch mal gesehen, in wie vielen Gruppen ich eigentlich drin bin. Aber ich war da nie aktiv. Das heißt, es ist jetzt kein großes Erschrecken. Wir sehen das relativ gelassen."

Poggenburg denkt an Unterlassungserklärung

Doch etwas gäbe ihm da schon zu denken. Nämlich, dass die Satiriker bei ihrer Aktion, das Logo der AfD missbraucht hätten, so Poggenburg. Dagegen erwäge man jetzt rechtlich vorzugehen: "Da werden wir uns im Bundesvorstand dann noch beratschlagen. Eine Unterlassungserklärung unterzeichnen lassen. In dieser Richtung vielleicht."

Doch was ist eigentlich passiert? Vor elf Monaten hat der Berliner Aktionskünstler Shahak Shapira angefangen, sich mithilfe eines falschen Accounts in 31 private Facebook-Gruppen der AfD zu schummeln. Dort habe er entdeckt, dass hinter den AfD-Gruppen vor allem auch Social Bots steckten, erzählt Shapira. Für die anderen sehen sie zwar aus wie ganz normale Mitglieder. Doch es sind Computerprogramme, die binnen Minuten tausende von Freunden hinzufügen und vernetzen können. Sie generieren Kommentare und verbreiten Inhalte.

Aktionskünstler entdeckt viele Social Bots

Shapira schildert seine Erfahrung: "Ich habe dann plötzlich gesehen, was damit passiert. Was mit meiner Timeline passiert ist. Was mir vorgeschlagen wurde. Ich sah nur noch AfD-Propaganda, AfD-Wahlwerbung, Fake-News und irgendwelche Hetze." Das wollten "Die Partei" und Shapira mit ihrer Aktion offenlegen und die "echten" Mitglieder der Gruppen zum Nachdenken anregen.

So erklärt der Künstler in einer Videobotschaft, die in allen Gruppen veröffentlicht wurde: Hetze gegen Muslime sei ab sofort immer gegen Mekka auszurichten. Außerdem würden die Mitglieder jetzt nur noch "von echten Menschen verarscht" und nicht mehr von Bots. Die AfD hatte, wie alle Parteien, versprochen, im Wahlkampf keine Social Bots zu benutzen.

AfD-Landeschef nutzt nach eigener Aussage keine Social Bots

Die fraglichen Facebook Gruppen würden nicht von der Partei selbst betrieben, sagt Landeschef Poggenburg. Zur generellen Nutzung von Social Bots und ob er sie nutze, erklärt er: "Ich persönlich nicht und ich weiß auch nicht, wer die benutzt. Es kann sehr gut möglich sein, dass die benutzt werden. Mir ist zumindest kein Beschluss bekannt aus irgendeiner Instanz innerhalb der AFD, dass die benutzt werden sollen."

Social Bots einzusetzen, ist nicht verboten, auch nicht im Wahlkampf. Doch die 31 AfD-Gruppen liegen jetzt nicht mehr hinter verschlossenen Türen, sondern stehen allen zur Diskussion offen. Man kann sich selbst ein Bild von dem machen, was dort zuvor geschrieben wurde.