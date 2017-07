Chronologie Rechtsruck-Querelen aus der AfD sind nicht neu

Aus dem Stand heraus 10,6 %. Diesen fulminanten Start bei der Landtagswahl im September 2014 konnte die Thüringer AfD gerade einmal ein Dreivierteljahr ungetrübt genießen. Dann schrumpfte die junge Fraktion von elf auf acht Abgeordnete.

Flügelkampf dezimiert Thüringer AfD-Fraktion

Drei AfD-ler schmissen das Handtuch oder "wurden gegangen", darunter der Erfurter Anwalt Oskar Helmerich. Der ging hart mit seinem ehemaligen Fraktionschef Björn Höcke ins Gericht. "Wir wollen einen wirtschaftsliberalen Kurs. Das bedeutet, dass wir sachliche Politik machen. Dass wir keine rechtsideologischen Meinungen und Wege gehen wollen." Helmerich wechselte zur SPD. Und Björn Höcke profilierte sich immer stärker als Rechtsaußen der AfD.

Höhepunkt dieser Selbststilisierung war dann die berüchtigte Rede vom Januar dieses Jahres, in der Höcke eine "180-Grad-Wende in der deutschen Gedenkkultur" forderte. Seither droht ihm der Rauswurf aus der AfD, was der Vielgescholtene als innerparteilichen Machtkampf abtut: "Wenn man diese Dresdener Rede als Anlass nimmt, um ein Parteiausschlussverfahren gegen mich auf den Weg zu bringen, dann ist das Ganze nur als lächerlich und absurd zu bezeichnen."

Schwund auch in Sachsen-Anhalt

Derweil hat auch der benachbarte Landesverband in Sachsen-Anhalt mit demonstrativen Austritten zu kämpfen. Zuletzt schrumpfte die Magdeburger Landtagsfraktion um drei Abgeordnete innerhalb von zwei Wochen. Jens Diederichs etwa wechselte zur CDU, mit ganz ähnlicher Begründung wie zuvor die Thüringer Dissidenten: "Zum Beispiel der Rechtsruck in der AfD, der hier passiert. Auch wenn es einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss des Bundesvorstandes gibt."

Ein Schuss vor allem gegen den Landesvorsitzenden André Poggenburg. Der steckt unterdessen selber in Erklärungsnöten. Wegen der Veröffentlichung von innerparteilichen Chatprotokollen. Ein Einblick in die Gesprächskultur der AfD, der sogar Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht auf den Plan rief: "'Deutschland den Deutschen. Journalisten zu liquidieren. Sich Waffen zu besorgen.' Das alleine sind schon Äußerungen, die ganz eindeutig nicht auf dem Boden unserer Verfassung stehen." Entsprechend lässt Stahlknecht prüfen, ob die AfD in Sachsen-Anhalt nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte.

Sachsen-AfD weitgehend harmonisch

In Dresden beäugt derweil die Sachsen-AfD die Richtungs-Querelen ihrer Schwesterverbände mit einer gewissen Fassungslosigkeit. Sachsens AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer ließ sich gar zu einem Wutausbruch hinreißen: "Ja, ich habe Herrn Poggenburg eine SMS geschrieben und ganz klar gesagt: Vielen Dank! Deutschland den Deutschen - sonst geht’s Dir gut? Und habe geschrieben: Warum versuchst Du es nicht mal bei der NPD? Dort hättest Du mehr Befürworter!"

Die Dresdener AfD-Landtagsfraktion arbeitet im Gegensatz zu denen in Thüringen und in Sachsen-Anhalt weitgehend geräuschlos. Und steht voll hinter dem politischen Prestige-Projekt von Fraktionschefin Frauke Petry, die AfD zur bürgerlichen Kraft der Mitte umzuformen. Diesen Prozess sehen die Sachsen durch die Rechtsruck-Streitigkeiten ihrer Nachbarn akut in Gefahr.