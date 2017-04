Doch von einer Kandidatur kann jetzt keine Rede mehr sein. Und die Flügelkämpfe werden von Gauland kleingeredet: "Ich sehe gar keinen Widerspruch zwischen ihrer Politik in Sachsen, meiner in Brandeburg oder Björn Höckes in Thüringen. Es gibt gar keine Fundamentalopposition", sagt Gauland jetzt. Im letzten Herbst zitierte ihn die Zeitschrift "Contra" noch ganz anders: "In klarer Systemopposition zu der Grundausrichtung der gegenwärtigen Politik" verortete Gauland damals die Position der Alternative für Deutschland.

Funkstille in Sachsen

Und was hört man eigentlich aus Petrys Heimatland Sachsen zu den aktuellen Entwicklungen? Dirk Panter, Fraktionschef der SPD im sächsischen Landtag, befürchtet eindeutige Konsequenzen für die AfD: "Das scheint jetzt in eine ganz konkrete Richtung zu gehen, nicht in die Richtung von Frauke Petry, sondern eher noch in die rechte, rechtspopulistische – vielleicht sogar rechtsextreme Richtung."

Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke hat Petry die Rolle der Reformerin in Richtung Realpolitik ohnehin nie abgenommen: "Die Idee, Frauke Petry könnte für ein bürgerliches Lager in der AfD stehen, ist ja schon abseitig, weil Frauke Petry durch ihre Äußerungen in der Vergangenheit deutlich gemacht hat, dass sie ganz klar für ein völkische Politik steht. Im Kern ist die AfD eine nationalistische Partei" – mit Frauke Petry oder ohne.

Und die sächsische AfD? Ist ohne die abgetauchte Frauke Petry offensichtlich etwas kopflos. Der Führungszirkel trifft sich Donnerstagvormittag in Dresden und will dann – eventuell – die Lage kommentieren.