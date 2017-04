Die AfD-Spitze vergleicht den Thüringer Landesparteichef Björn Höcke in ihrem Antrag auf Parteiausschluss mit Hitler. In dem Antrag wird Höcke nach Informationen der "Bild am Sonntag" eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus attestiert. Zudem würden dem 45-Jährigen Verfassungsfeindlichkeit sowie heimliche Kontakte zur Spitze der NDP vorgeworfen.