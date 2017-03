Entwurf des AfD-Wahlprogramms Minuszuwanderung, Ausbürgerung, Volksentscheide

Mit harscher Islamkritik, einem harten Kurs gegen Asylbewerber und Migranten, aber auch mit Forderungen nach mehr direkter Demokratie oder einer Abkehr von der derzeitigen Energiepolitik will die AfD im anstehenden Bundestagswahlkampf punkten.

In einem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Leitantrag für das Wahlprogramm der AfD heißt es: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." AfD-Vorstandsmitglied Albrecht Glaser begründete die islamkritische Ausrichtung des Wahlprogramms damit, dass der Islam nicht vereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sei. Konkret verlangt das von der AfD-Programmkommission erarbeitete Papier unter anderem ein allgemeines Verbot von Vollverschleierung, Minaretten und Muezzin-Rufen.

Zudem will die rechtskonservative Partei im öffentlichen Dienst sowie an Schulen ein generelles Kopftuchverbot durchsetzen. Außerdem sollen die Lehrstühle für islamische Theologie an deutschen Universitäten zugunsten einer bekenntnisneutralen Islamwissenschaft abgeschafft werden. Zu den Forderungen gehört auch, die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland zu verbieten. Die Predigten in Moscheen in Deutschland sollen in deutscher Sprache abgehalten werden.

Im Bereich der Asylpolitik fordert die AfD eine Begrenzung der Einreise sowie die Schließung der Grenzen, um die wilde Massenimmigration zu beenden. Außerdem wird eine "Minuszuwanderung von mindestens 200.000 Personen pro Jahr" angestrebt. Konkret würde das bedeuten, dass 200.000 Asylbewerber mehr die Bundesrepublik Deutschland verlassen müssten, als neue hinzukommen.

Zudem lehnt die AfD jeglichen Familiennachzug für Flüchtlinge ab. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015 fordert der AfD-Wahlprogrammentwurf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses des Bundestages. Außerdem sollten die Verantwortlichen für die "ab September 2015 geduldete Massenzuwanderung" zur Rechenschaft gezogen werden.

Für "kriminelle Migranten" fordert die AfD die Ausbürgerung, auch wenn die Betroffenen dadurch staatenlos werden, wie AfD-Chefin Frauke Petry betonte. Laut dem Entwurf des AfD-Wahlprogramms müsste hierfür Artikel 16 des Grundgesetzes geändert werden, nach dem die deutsche Staatsangehörigkeit nicht entzogen werden darf, wenn Staatenlosigkeit die Folge ist.

Dem Programmentwurf zufolge sollen Menschen bei "erheblicher Kriminalität" bis zu zehn Jahre nach ihrer Einbürgerung ausgebürgert werden können. Das Gleiche soll bei Mitwirkung in Terrororganisationen und bei Zugehörigkeit zu kriminellen Clans möglich sein.

An die Spitze ihrer Wahlkampfaussagen stellt die rechtskonservative Partei die Forderung nach "Wiederherstellung der Demokratie in Deutschland". "Die AfD fordert Volksentscheide nach Schweizer Vorbild", heißt es in dem Leitantrag.



Auch die Forderung nach einer Abschaffung des Rundfunkbeitrags und die Reduzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf ein bundesweites Vollprogramm findet sich in den Forderungen.

In der Rentenpolitik will die AfD, dass die Rente nach einer bestimmten Zahl von Arbeitsjahren gezahlt wird. Das Prinzip, dass die Rentenzahlungen ab einem bestimmten Alter beginnen, lehnt sie ab. Zur Steuerpolitik sagte Co-Parteichef Jörg Meuthen: "Eine Abgabenquote von über 40 Prozent erscheint uns nicht mehr hinnehmbar."



Links von der Mitte platziert sich die AfD mit ihrer Forderung, für Leiharbeit und Werkverträge eine gesetzliche Obergrenze von 15 Prozent pro Unternehmen einzuführen. Dafür hatten sich in der Befragung rund 85 Prozent der Mitglieder ausgesprochen.

Eine radikale Kehrtwende will die AfD in der Energiepolitik. Sie möchte den geplanten Ausstieg aus der Atomkraft stoppen. Wie US-Präsident Donald Trump, so hält auch die Mehrheit der AfD-Mitglieder den menschgemachten Klimawandel für nicht bewiesen. Den deutschen Klimaschutzplan 2050 und das Pariser Klimaabkommen würde die AfD, wenn sie an der Regierung beteiligt wäre, kündigen.

Fragen von Journalisten zur aktuellen Diskussion in der Partei um die Äußerungen des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke zum Holocaust-Mahnmal und zur deutschen Erinnerungskultur sowie zur Abgrenzung zum Nationalsozialismus ließen die Parteispitzen Glaser, Frauke Petry und Jörg Meuthen unbeantwortet.

Im Leitantrag macht die Partei aber deutlich, dass sie Änderungen bei der Erinnerungskultur will. Darin heißt es, die "aktuelle Verengung" auf die Zeit des Nationalsozialismus sei "aufzubrechen" zugunsten einer Geschichtsbetrachtung, "die auch die positiv identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst".

In den Entwurf des AfD-Wahlprogramms sind die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter den AfD-Mitgliedern eingeflossen. Verabschiedet werden soll das Programm bei einem Delegiertenparteitag am 22. April in Köln.