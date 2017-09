Gegen Höcke läuft wegen mutmaßlicher Nähe zur NS-Ideologie ein Parteiausschlussverfahren, das derzeit aber ruht. Höcke hatte in einer Rede im Januar eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert und unter Anspielung auf das Berliner Holocaust-Mahnmal von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Gauland habe Höcke als "Seele der AfD" bezeichnet, "für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler", sagte Scheuer. Die AfD warf ZDF-Moderatorin Marietta Slomka in einer anschließenden Erklärung Parteilichkeit vor.

Auch Seehofer hält den "Führungskern der AfD für undemokratisch". Viele bewegten sich außerhalb des Verfassungsbogens. Seehofer sagte: "Schauen Sie nach Bayern, Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt: Was da alles rechtsradikal ist bei der AfD! Da gibt es Strafverfahren, Aufhebung der Immunität von Abgeordneten: Wenn so was bei einer anderen Partei los wäre!".