Die Agrarminister der Länder kommen am Mittwoch zu ihrer Herbsttagung in Lüneburg zusammen, um über die jüngsten Lebensmittelskandale und die umstrittene EU-Ökoverordnung zu beraten. Insgesamt stehen 58 Punkte auf der Agenda der Konferenz.

Die EU-Verordnung soll ab 2020 einheitlichere Standards für den Anbau und Import von Bioprodukten vorgeben. Seit Ende Juni liegt ein mühsam ausgehandelter Kompromiss auf Eis, da Deutschland wegen befürchteter Nachteile für die heimische Ökobranche Nachverhandlungen forderte. Deutschland lehnt die bisher ausgehandelte Kompromisslösung ab, weil es durch die Vorgaben für Pflanzenschutzmittel zu hohe Belastungen für die deutsche Ökollandwirtschaft befürchtet. Die Chemikalien dürfen Biobauern selbst nicht einsetzen. Spuren der Mittel könnten aber von konventionellen Feldern über die Luft in Ökoprodukten landen. Biolandwirte müssten dann für etwas haften, dass sie nicht beeinflussen können, so die Kritik.

Die Agrarminister wollen zudem über den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln wie dem umstrittenen Glyphosat und über Konsequenzen aus dem Skandal um Gifteier soll beraten werden. In insgesamt 45 Ländern war im Sommer dieses Jahres das Pflanzenschutzmittel Fipronil nachgewiesen worden. Am Dienstag hatten sich bereits die EU-Agrarminister für ein schnelleres Frühwarnsystem bei Giftstoffbefunden in Lebensmitteln ausgesprochen.