Der türkischstämmige Schriftsteller Dogan Akhanli hat die Türkei-Politik der Bundesregierung kritisiert. Der in Spanien festsitzende Deutsche sagte der "Welt am Sonntag", Deutschland habe viel zu lange Geduld mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gehabt. Dieser Ansatz sei gescheitert.



Erdogan verstehe die Zurückhaltung als Zeichen von Schwäche. Der türkische Präsident glaube jetzt, dass er mit Europa alles machen könne. Akhanli forderte, Erdogan jetzt Grenzen aufzuzeigen. Er sprach sie dafür aus, den EU-Beitrittsprozess der Türkei zu beenden.



In der spanischen Zeitung "El País" erklärte Akhanli zudem, Europa sollte daran denken, wie es die demokratischen Kräfte in der Türkei unterstützen könne.

Akhanli sitzt in Spanien fest

Akhanli war vor gut einer Woche während eines Urlaubs in Spanien festgenommen worden. Grund war eine sogenannte "Red Notice" bei der Internationalen Polizeibehörde Interpol. Die Türkei hatte Akhanli zur gesuchten Person erklärt.



Die spanische Justiz entschied zwar nach einem Tag, dass der in der Osttürkei geborene und in Köln lebende Schriftsteller wieder auf freien Fuß kommt. Er darf Spanien vorerst aber nicht verlassen, weil die Türkei seine Auslieferung fordert. Interpol hat die "Red Notice" inzwischen gelöscht.

Red Notice Mit einer "Red Notice" fordert der internationale Polizeiverbund Interpol Mitglieder dazu auf, den Aufenthaltsort einer Person zu ermitteln und diese festzusetzen. Der Antrag kann von einem Mitgliedsland oder internationalen Tribunalen gestellt werden. Bedingung ist ein nationaler Haftbefehl. Interpol informiert dann die Polizeibehörden weltweit.



Die Länder entscheiden selbst, wie sie vorgehen - mit Haft oder Festsetzung. In manchen Fällen wird eine "Red Notice" öffentlich gemacht. Es gibt bei Interpol auch andersfarbige Ausschreibungen, etwa zur Ortung von Vermissten oder Identifizierung von Leichen.

Offenbar deutscher Pilger in Türkei in Haft

Der Fall Akhanli hat das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei weiter belastet. Es ist unter anderem wegen zahlreicher Festnahmen deutscher Bürger angespannt. Derzeit sitzen in der Türkei 54 deutsche Staatsbürger im Gefängnis, zehn von ihnen wegen politischer Tatvorwürfe. Unter ihnen sind unter anderem der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, die Übersetzerin Mesale Tolu und der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner.



Die "Bild am Sonntag" berichtet zudem vom Fall eines deutschen Pilgers, der bislang nicht bekannt war. Demnach ist der Mann aus Schwerin seit April in türkischer Haft. Die Zeitung zitiert eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes mit den Worten, der Mann werde von der Botschaft in Ankara konsularisch betreut.



Der "BamS" zufolge wollte der Schweriner nach Israel pilgern. Auf seinem Weg dorthin sei er im Süden der Türkei festgenommen worden. Was genau ihm vorgeworfen wird, ist nicht bekannt.