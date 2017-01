Abschlussbericht al-Bakr Justizminister will Vorschläge von Kommission umsetzen

An die 200 Seiten soll der Bericht umfassen, der am Dienstag zunächst im sächsischen Regierungskabinett vorgestellt wird. Ministerpräsident Stanislaw Tillich hatte die Expertenkommission berufen, um die Pannenserie im Fall al-Bakr aufklären zu lassen. Die begann spätestens mit dem Einsatz der Polizei in Chemnitz. Dort entwischte der mutmaßliche Terrorist den Einsatzkräften. Festgenommen werden konnte al-Bakr später in Leipzig nur, weil syrische Landsleute ihn am Hauptbahnhof aufgegabelt und die Polizei gerufen hatten.

Doch am dritten Tag seiner Haft erhängte sich al-Bakr in seiner Zelle. Albrecht Pallas, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: "Alle Sicherheitsbehörden versuchen zu lernen. Das ist das Wichtige an dem Abschlussbericht der Expertenkommission. Ich erhoffe mir, dass er auf Punkte aufmerksam macht, die die Sicherheitsbehörden in ihrer Arbeit überprüfen müssen. Dabei denke ich an Handlungsabläufe, an taktische Varianten in solchen Einsätzen und dergleichen mehr."