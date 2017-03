Auf den ersten Blick machen Karim und seine beiden Kinder Zaynab und Amir einen glücklichen Eindruck. Liebevoll kümmert sich der junge Vater, der seinen richtigen Namen lieber nicht im Radio hören möchte, um seine vierjährige Tochter und den achtjährigen Sohn, steckt ihnen ein paar Süßigkeiten zu, scherzt mit ihnen. Neugierig beobachten die Kinder ihre Umgebung. Wenn sie nicht gerade in Schule und Kindergarten sind, nimmt Karim sie überallhin mit, auch ins Café.

"Meine Nachbarn im Heim sagen: Was hast du für eine Geduld! Wie hältst du das mit zwei Kindern aus? Du machst die Wäsche, du kochst, machst die Papiere, gehst zum Sozialamt und so weiter. Aber was soll ich denn sonst machen?"

Syrischer Vater fühlt sich am Limit

Neben sich hat Karim ein paar Einkaufstüten abgestellt. In die offenen, freundlichen Gesichtszüge des 34-jährigen Vaters schleicht sich immer wieder ein nervöses Zucken. Ende 2015 kam er mit beiden Kindern nach Deutschland. Vergangenen Sommer erhielten sie ihre Aufenthaltsgenehmigung. Dennoch wohnen sie weiterhin in einer Gemeinschaftsunterkunft und einen Sprachkurs hat Karim auch noch nicht belegt.

Von der Situation fühle er sich zunehmend überfordert, sagt er. "Ich bin genervt, bin müde und erschöpft. Einmal hab ich meinen Sohn angeschrien und eine Mitarbeiterin hat das gesehen. Er wollte in die Steckdose fassen. Ich hab gesagt, lass das, du stirbst sonst! Er wollte mir nicht glauben. Ich war so fertig, dass ich ihn geschlagen habe – natürlich nicht stark, ich will ihn ja nicht umbringen."

Genaue Zahlen gibt es nicht

Karim ist nicht der einzige. Mehr als 2,7 Millionen Alleinerziehende zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2015 in Deutschland. Wie viele Geflüchtete darunter sind, ist nicht erfasst. Doch der Flüchtlingsrat Leipzig hat regelmäßig mit Alleinerziehenden zu tun. Sonja Brogiato kennt einige solcher Fälle, auch wenn sie sich auf keine konkrete Zahl festlegen will. Für die Situation als Alleinerziehender gebe es viele Gründe, sagt sie. "Da habe ich Todesfälle, also dass ein Elternteil getötet wurde oder verstorben ist. Wir haben auch die Konstellation, dass das physisch stärkste Familienmitglied, der Vater, mit dem kränksten Kind die Strapazen der Reise auf sich nimmt, um das Überleben dieses Kindes zu sichern."

Karim ist ein besonderer Fall

Bei Karim ist es anders. Er gibt an, seine Ex-Frau habe in Syrien einen anderen Mann geheiratet. Hilfe bei der Erziehung seiner Kinder könnte er nun von Verwandten bekommen. Das ist auch dringend nötig, da er bald am Knie operiert werden soll und dann Ruhe braucht. Doch sein Vater und zwei Brüder leben in der Nähe von Dortmund. Karim blättert zwischen Briefen von der Stadt, vom Jobcenter und der Universitätsklinik. Darin empfiehlt unter anderem eine Kinderärztin den Umzug zu Karims Verwandten.

Behördendschungel und Zukunftswünsche

Doch um dorthin ziehen zu dürfen, muss er die besondere Dringlichkeit nachweisen. Verwaltungsvorschriften, die Sonja Brogiato vom Flüchtlingsrat für wenig sinnvoll hält. So entstünden unnötige Kosten, kritisiert sie.

Karim übt sich indes weiter in Geduld und Optimismus: "Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir als gute Familie zusammenleben, dass meine Kinder ein schönes Leben haben. Vielleicht wird mein Sohn mal Anwalt oder Arzt und meine Tochter hoffentlich die beste der Welt. Ich selbst würde gern ein Restaurant eröffnen oder in einem Restaurant oder Café arbeiten. Irgendetwas tun, wovon wir leben können. Und wenn ich eine passende Frau treffe, würde ich gern nochmal heiraten."