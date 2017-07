Zwei Tage vor dem Treffen der G20 haben in Hamburg einen Gegengipfel eröffnet. In der Kampnagelfabrik suchen die Teilnehmer Alternativen zur Politik der G20, die aus Sicht der Organisatoren die großen Probleme der Welt wie Klimawandel, Kriege und Hunger nicht lösen können. Mehr als 1.500 Teilnehmer aus 20 Ländern wurden erwartet.

Zum Auftakt übte die Trägerin des Alternativen Nobelpreises, Vandana Shiva, scharfe Kritik an der Globalisierung und der Rolle der G20-Staats- und Regierungschefs. Sie sehe die G20 als "Sherpas der globalen Finanzwirtschaft.", sagte die Inderin und beklagte eine "Wirtschaft der Gier". Valter Sanches, Generalsekretär des weltweiten Gewerkschaftsdachverbandes IndustriALL Global Union, konstatierte, dass nach der globalen Finanzkrise 2008 heute wieder große Banken von der Politik profitierten. Extremer Reichtum konzentriere sich in den Händen weniger. Namentlich nannte er die G20 Staaten Türkei, Indien, Indonesien, Mexiko, Argentinien und die USA, in denen es schwierig sei, gewerkschaftliche Arbeit zu organisieren.

Barbara Unmüßig vom Mitveranstalter Heinrich Böll-Stiftung erklärte, die soziale Spaltung nehme zu. Durch die Globalisierung seien auch deutsche Verbraucher stark in den kapitalistischen Welthandel eingebunden und nutzten die Ausbeutung in anderen Ländern, um Billigprodukte zu kaufen. Zudem beklagte sie eine "große Repression gegen die Zivilgesellschaft nicht nur in Russland, China und der Türkei, sondern auch in Indien, Mexiko und selbst in Hamburg hier vor der Tür"