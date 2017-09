Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder soll am Freitag in den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft berufen werden. Die Aktionärsversammlung des halbstaatlichen Unternehmens will in St. Petersburg über die Personalie entscheiden. Seine Wahl gilt als sicher, weil er von der russischen Regierung nominiert wurde. Medienberichten zufolge ist es möglich, dass Schröder auch Chef des Aufsichtsrats wird.

In Deutschland stößt Schröders Engagement bei Rosneft seit Wochen auf Unverständnis. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte am Freitag im Morgenmagazin des ZDF, es sei zutiefst kritikwürdig, dass Schröder sich dafür hergebe. Es sei ein schlechter Witz, wenn Schröder behaupte, er wolle für Deutschlands Energiesicherheit arbeiten. Er arbeite stattdessen daran, die Abhängigkeit Deutschlands von Russland zu steigern. Röttgen betonte, Rosneft sei ein zentraler Baustein im Machtsystem des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Mit ihm ist Schröder seit langem befreundet.

Rosneft ist einer der größten Ölförderer der Welt. Die Mehrheit an dem Unternehmen hält der russische Staat. Rosneft steht wegen der russischen Unterstützung der Separatisten in der Ost-Ukraine seit 2014 auf der Sanktionsliste der EU. Rosneft hält Anteile an drei deutschen Raffinerien. Zudem will er in das deutsche Tankstellennetz einsteigen.