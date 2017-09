Reaktionen auf Altmaiers Nicht-Wählen-Vorschlag "Krasse Arroganz aus dem Kanzleramt"

Hauptinhalt

Die Furcht vor der Konkurrenz von rechts muss groß sein in Teilen der CDU. Anders ist kaum zu erklären, dass Kanzleramtschef Peter Altmaier empfahl: Lieber gar nicht wählen, als AfD wählen! In einem Zeitungsinterview hatte der Unionspolitiker Unzufriedenen empfohlen, lieber keinen Stimmzettel abzugeben, als das Kreuzchen bei der AfD zu machen. Und plötzlich hatte der lau vor sich hin dümpelnde Wahlkampf den lang ersehnten Aufreger. Auch in Sachsen wird Altmaiers Nichtwahl-Aufruf heiß diskutiert.

von Sebastian Hesse-Kastein, MDR AKTUELL