CDU/CSU, FDP und Grüne wollen heute eine Zwischenbilanz ihrer Sondierungsgespräche ziehen. Dazu kommen in Berlin mehr als 50 Vertreter der vier Parteien zusammen. Inzwischen haben die Unterhändler alle zwölf Themenblöcke - von Haushalt bis innere Sicherheit - kurz abgeklopft.



Beim Thema Digitalisierung sind sich alle einig: Funklöcher sollten in Deutschland schon bald der Vergangenheit angehören, beim flächendeckenden Breitbandausbau sollte es endlich zügig vorangehen.



Doch so viel Einmütigkeit ist unter den künftigen Koalitionären eher selten. Streit gibt es insbesondere bei den Themen Zuwanderung und Klima. Aber auch in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik gibt es große Differenzen. Hierzu gibt es bislang keine gemeinsamen Arbeitspapiere. Auch wurden viele Fragen vorerst nur allgemein für weitere Beratungen aufgelistet.