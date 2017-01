Die Geheimdienst-Kontrolleure des Bundestags wollen mit einer eigenen Ermittlergruppe prüfen, ob es im Fall des Terroristen Anis Amri Fehler oder Pannen gab. Das Parlamentsgremium zur Kontrolle der Geheimdienste (PKGr) einigte sich auf die Bildung einer sogenannten Taskforce. Diese soll unter anderem den Informationsfluss im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern beleuchten. Hinweise auf eine Mitarbeit Amris für einen deutschen Geheimdienst lagen dem Gremium nicht vor.

Ministeriums-Chronik: Amri seit 2015 ständig im Visier

Die Geheimdienst-Kontrolleure hatten sich am Montag in einer Sondersitzung insbesondere mit einer kurz zuvor von den Bundesministerien des Innern und der Justiz vorgelegten Chronologie zu den Behördenabläufen im Fall Amri befasst. Daraus geht hervor, dass sich die Behörden seit Ende 2015 nahezu wöchentlich mit dem Tunesier befassten. Der Vorsitzende des Parlamentsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste (PKGr), Clemens Binninger sagte, der Fall habe "die föderalen Sicherheitsarchitekturen sehr schnell und sehr deutlich an ihre Grenzen gebracht".

Zahlreiche Warnsignale

Amri fuhr mit einem gestohlenen Lkw auf den Weihnachtsmarkt. Bildrechte: dpa Amri wurde als islamistischer Gefährder eingestuft, fiel mehrfach als Krimineller auf, wurde als Asylbewerber abgelehnt und dennoch nicht in Abschiebehaft genommen. Ein marokkanischer Geheimdienst warnte im Herbst 2016 mehrfach vor ihm. Mitte Oktober wurde er zudem in der Inpol-Datenbank, einem länderübergreifenden Informationssystem der Polizeien, als "foreign fighter" erfasst.



Dennoch konnte Amri am 19. Dezember mit einem Lkw auf einen Berliner Weihnachtsmarkt rasen und zwölf Menschen töten und Dutzende verletzen. Einige Beobachter hatten vermutet, Amri habe mit einem Nachrichtendienst zusammengearbeitet und sei deswegen nicht festgesetzt worden.

Tunesien bestätigte Identität bereits im Oktober

Clemens Binninger, Chef des Parlamentsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste. Bildrechte: dpa Binninger sprach von einem "Abstimmungsmarathon", in dem es nicht gelungen sei, etwa Verfahren gegen Amri wegen dessen Straftaten auf den Weg zu bringen und ihn in Haft zu nehmen. Man wissen jetzt aber, dass die tunesischen Behörden im Oktober Amris Identität bestätigt hätten und auch signalisiert hätten, dass es Passersatzpapiere geben werde. Der CDU-Politiker sprach von einer "tragischen Fehlentscheidung", dass Amri Ende Oktober nicht in Abschiebehaft genommen worden sei. Bislang hatte es von Behördenseite geheißen, die tunesischen Behörden hätten sich lange geweigert, Amri Ersatzpapiere auszustellen, und deshalb sei eine Abschiebung nicht möglich gewesen.

Versäumnisse "wie an einer Perlschnur"

Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer sagte, es habe nicht einen kapitalen Fehler gegeben. Vielmehr habe es wie an einer Perlschnur verschiedene Versäumnisse gegeben. Verbesserungsbedarf sah er insbesondere bei Länderbehörden.

Fall Amri noch mehrfach Thema

Der Fall Amri ist diese Woche noch mehrfach Thema im politischen Berlin. Am Mittwoch will sich der Innenausschuss des Bundestages mit ihm befassen. Am Mittwochnachmittag gibt es im Bundestag eine Aktuelle Stunde zu dem Thema.