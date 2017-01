Berlins Baustaatssekretär Andrej Holm muss seinen Posten räumen. Ihm werden Fehler im Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit vorgeworfen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte am Samstag, er habe nach "reiflicher Überlegung" mit dem Koalitionspartner gebeten, dem Senat eine Vorlage zur Entlassung Holms zuzuleiten.

Bei Opfern schriftlich entschuldigt

Stadtentwicklungsexperte Andrej Holm Bildrechte: IMAGO Um den parteilosen Stadtentwicklungsexperten Holm gab es seit seiner Berufung vor einem Monat heftige Diskussionen, die die rot-rot-grüne Koalition in Berlin stark belastet hatten. Die Linkspartei hatte den gebürtigen Leipziger in den Senat geholt.



Der 46-Jährige hatte als junger Mann für die Stasi gespitzelt. Kürzlich musste Holm einräumen, 2005 gegenüber der Berliner Humboldt-Universität seine Vergangenheit verschwiegen zu haben. Am Freitag entschuldigte er sich bei den Opfern des SED-Regimes mit einer schriftlichen Erklärung. Er sei sich bewusst, dass er Teil des Repressionsapparates gewesen sei.

Gründe für geplante Abberufung

Der Regierende Bürgermeister und SPD-Politiker Müller begründete am Samstag seine Entscheidung damit, dass Holm in den vergangenen Wochen die Gelegenheit gehabt hätte, seinen Umgang mit der eigenen Biographie zu überprüfen. Holms Interviews und Aussagen in dieser Frage zeigten aber, dass er zu den dazugehörigen Rückschlüssen nicht ausreichend in der Lage gewesen sei. Müller erklärte, dass es gerade in Berlin, der "Stadt der Teilung, keinen Zweifel am aufrichtigen Umgang mit der eigenen Vergangenheit geben darf".



Die Grünen reagierten erleichtert auf die angekündigte Entlassung. Vize-Regierungschefin Ramona Pop sagte am Samstag, nun könne sich der Senat wieder auf seine Arbeit konzentrieren.

Für bezahlbare Mietpreise eingesetzt

Als Soziologe forschte Holm in der Vergangenheit an der Humboldt-Universität zur Gentrifizierung in Großstädten, zugleich kämpfte er in Berlin für bezahlbare Mietpreise und gegen ausufernde Immobilienspekulationen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist er derzeit beurlaubt, ihm drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen.



Holm war er von September 1989 einige Monate lang Offiziersschüler bei der Stasi. Nach der Wende studierte er an der Berliner Humboldt-Universität Sozialwissenschaften.