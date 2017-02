NSA-Untersuchungsausschuss Merkel weist Verantwortung von sich

Merkel sagte, der Satz habe ihre politische Überzeugung wiedergegeben. Sie sei zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen, "dass der BND so etwas nicht tut". Sie habe sich auch nicht weiter mit dem Thema Spionage beschäftigt. Von ihrem damaligen Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU), der die Überwachung im Herbst 2013 gestoppt hatte, sei sie nicht informiert worden. Sie fügte hinzu: "Ich habe und hatte Vertrauen zu meinem damaligen Kanzleramtsminister." Über die Rolle des BND in der Affäre sei sie erstmals im März 2015 von Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) informiert worden.



Beim Bundesnachrichtendienst seien damals "Defizite erkannt" worden, an der "Abstellung" dieser Defizite sei gearbeitet worden, sagte Merkel. Grundsätzlich sei ihre Aufgabe aber nicht das Abtauchen "in Tiefen und Untiefen" der technischen Details von Spähprogrammen, sondern sie müsse den "politischen Auftrag" im Blick haben.