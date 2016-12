Der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri ist am Freitag im italienischen Mailand bei einer Schiesserei mit der Polizei getötet worden. Nach Angaben des italienischen Innneministeriums wurde er anhand von Fingerabdrücken identifiziert. Doch wer war der Mann, der bei dem Anschlag am Montag in Berlin zwölf Menschen tötete und Dutzende verletzte?

Der 24-jährige Anis Amri stammt aus dem zentraltunesischen Oueslatia. Die Stadt liegt 140 Kilometer südwestlichen der Hauptstadt Tunis und unweit des zeitweise als Salafisten-Hochburg bekannten Kairouan. Nach Angaben aus tunesischen Sicherheitskreisen wurde Amri in seiner Heimat mehrmals als Drogenkonsument festgenommen. Sein Bruder Walid sagte der tunesischen Tageszeitung "Al-Chourouk", Anis habe Tunesien verlassen, weil er wegen Diebstahls eines Lastwagens zu Haft verurteilt worden war. Er sei allerdings weder religiös noch extremistisch gewesen.

Amris Familie in Tunesien war völlig geschockt, als Anti-Terrorermittler sie mit den Vorwürfen konfrontierten. Bildrechte: dpa 2011 tauchte Amri in Italien auf. Obwohl bereits volljährig, gab er sich als Minderjähriger aus. Medienberichten zufolge trat er als Schüler im sizilianischen Catania als Gewalttäter in Erscheinung: Eigentumsdelikte, Drohungen und Körperverletzungen gingen auf sein Konto. Als man ihn an seiner Schule in Belpasso zur Räson bringen wollte, steckte er diese in Brand. Laut einem Bericht der "Welt" wurde er anschließend zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, die er auch voll abgesessen hat. Im Mai wurde er demnach aus dem Gefängnis entlassen und in Abschiebehaft genommen. Bereits nach wenigen Wochen kam er jedoch frei und reiste nach Deutschland.

Im Juli 2015 kam Amri in Deutschland an. Laut dem nordrhein-westfälischen-Innenminister Ralf Jäger (SPD) tauchte er erst im badischen Freiburg, dann in Nordrhein-Westfalen und schließlich in Berlin auf, wo er seit Februar 2016 überwiegend gelebt haben soll. In NRW war er in einer Flüchtlingsunterkunft in Emmerich im Kreis Kleve gemeldet. In Deutschland gab sich Amri laut einem "Spiegel"-Bericht als politisch verfolgter Ägypter aus. Weil er aber kaum Angaben zu Ägypten machen konnte, wurde sein Asylantrag innerhalb weniger Wochen als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt.

Amris Asylantrag in Deutschland wurde im Sommer 2016 abgelehnt. Seine Abschiebung scheiterte jedoch an bürokratischen Hürden: So besaß er keine gültigen Ausweispapiere. Außerdem bestritten die Behörden seines Heimatlandes, dass er Tunesier ist. Ein Verfahren zur Ausstellung eines Ersatzpasses zog sich seit August hin. Erst zwei Tage nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt übermittelten die tunesischen Behörden die Ersatzpapiere nach Deutschland.

Auch für die deutschen Sicherheitsbehörden war Amri kein unbeschriebenes Blatt. In Berlin wurde er nach Angaben der dortigen Generalstaatsanwaltschaft von März bis September 2016 überwacht, weil es Hinweise auf einen geplanten Einbruch gab. In dieser Zeit galt er auch als sogenannter Gefährder. Unter dem Begriff sind unter anderem radikale Islamisten erfasst, denen schwere Straftaten zugetraut werden. Beweise für konkrete Anschlagspläne fanden die Ermittler aber nicht.