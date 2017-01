Der 24-jährige Tunesier hat laut Schürmann unter verschiedenen Namen in mehreren Städten Asylanträge gestellt und staatliche Leistungen bezogen. Auch sei er mit falschen Dokumenten und Betäubungsmitteln aufgegriffen worden. Im Februar 2016 wurde Amri nach Angaben von Schürmann erstmals als Gefährder in Deutschland eingestuft. Man habe den Tunesier ein halbes Jahr lang abgehört. Auch sei Amri allein sieben Mal im Terror-Abwehrzentrum von Bund und Ländern Thema gewesen. Man sei aber immer wieder zu dem Schluss gelangt, dass es nicht genügend Hinweise für eine konkrete Gefährdung gebe.

Nordrhein-Westfalen war einer der Hauptaufenthaltsorte des mutmaßlichen Attentäters. Der Tunesier war unter anderem bei der Ausländerbehörde im Kreis Kleve gemeldet. Er war im Sommer 2015 nach Deutschland gekommen. Seit Februar 2016 soll er sich laut NRW-Innenministerium überwiegend in Berlin aufgehalten haben.



Die Opposition im Düsseldorfer Landtag – aus CDU, FDP und Piraten – will von der Landesregierung wissen, warum sich Amri quer durch Deutschland bewegen konnte und letztlich im September 2016 vom Radar der Sicherheitsbehörden verschwand. Der Tunesier soll am 19. Dezember bei einem Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin zwölf Menschen getötet und über 50 weitere verletzt haben.