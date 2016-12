Auf der Suche nach einem Verdächtigen wegen des blutigen Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt hat die Polizei im nordrhein-westfälischen Emmerich eine Asylbewerberunterkunft durchsucht. Das bestätigte die Polizei in Kleve am Donnerstagmorgen. Schon am Mittwoch waren Polizisten in der Nähe des Heims aufgezogen, in dem der Gesuchte zeitweise gemeldet gewesen sein soll.

Zu Ergebnissen der Aktion äußerte sich die Polizei nicht und verwies auf die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Sie hatte die Ermittlungen und die große Fahndung nach dem mutmaßlich 24 Jahre alten Tunesier Anis Amri an sich gezogen. In dem möglicherweise von ihm gekaperten Laster in Berlin waren seine im Kreis Kleve ausgestellten Duldungspapiere gefunden worden.



Derzeit wird europaweit nach dem Mann gefahndet. Bei dem Anschlag mit einem Lkw auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche waren am Montagabend zwölf Menschen getötet und viele verletzt worden.