Nach MDR-Recherche Diskussion um Sinn von Anti-Terror-Sperren

Laut Ulbig wurden Betonsperren in konkreten Anwendungsfällen allerdings immer parallel zur Straße eingesetzt. Ein rechtwinkliger Aufprall mit einem Lkw wie im Dekra-Test sei somit gar nicht möglich. Zumindest werde ein Lkw beim Aufprall so beschädigt, dass er nicht mehr soweit durch eine Festmeile fahren könne wie beim Anschlag von Nizza, sagte der Innenminister.

Nach dem Lkw-Anschlag von Berlin lässt die Polizei in Dresden den Weihnachtsmarkt sichern. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

In Sachsen und anderen Bundesländern waren nach dem Terror-Anschlag von Nizza 2014 mit 84 Toten sogenannte "Nizza-Sperren" aus Beton angeschafft und aufgebaut worden. Mit ihrer Hilfe soll verhindert werden, dass wie in der südfranzösischen Stadt ein Terrorist mit einem Lkw massenweise Menschen totfahren kann.



Allein in der sächsischen Landeshauptstadt wurden zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2016 1.400 solcher Betonsperren platziert. Die Dresdner Polizei bezeichnete die Maßnahme im MDR als "Risikominimierung". Die Tests zeigten aber, dass mehr Mittel erforderlich seien, um wirklich das Risiko noch in stärkerem Maße zu reduzieren.