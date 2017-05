In mehreren Bundesländern sind die Ermittlungsbehörden gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft Karlsruhe gab es Durchsuchungen in Sachsen, Bayern, Sachsen-Anhalt und Berlin. Festnahmen habe es nicht gegeben.