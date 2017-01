Antibiotika-Engpässe Bund will mit Gesetz auf Medikamenten-Engpässe reagieren

Piperacillin ist eines der wichtigsten Antibiotika in Krankenhäusern. Doch nach einem Unfall in einer Herstellungsstätte im Ausland gibt es nun einen Engpass des Wirkstoffs. Gerade bei Piperacillin ist das ein großes Problem, sagt Roberto Frontini, Direktor der Krankenhausapotheke an der Uniklinik Leipzig: "Es ist eines der wichtigsten Antibiotika, das wir haben. Bei vielen Infektionen, die wir im Krankenhaus behandeln, ist dieses Mittel fast unausweichlich. Denn es wirkt sehr gut gegen sogenannte grammnegative Keime, also besondere Keime, die auch besondere Infektionen verursachen."