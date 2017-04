Juden sehen sich in Deutschland einer wachsenden Bedrohung ausgesetzt. Das geht aus dem Antisemitismusbericht einer Expertenkommission hervor, die zwei Jahre für ihre Forschungen Zeit hatte und vom Bundesinnenministerium eingesetzt worden war. Ihren 300-Seiten-starken Bericht stellte das Gremium am Montag im Bundestag vor.

Antisemitische Botschaften verbreiten sich längst auf anderen Wegen als durch Graffiti an Häuserwänden. Bildrechte: colourbox.com

So sind den Experten zufolge das Internet und soziale Medien inzwischen die zentralen Verbreitungsinstrumente für Hassbotschaften und Hetze. Wörtlich heißt es im Bericht: "Wer Antisemitismus ausleben möchte, kann dies in sozialen Netzwerken hemmungslos und überdies weitgehend unreguliert tun".



Untermauert wird das von der Kriminalstatistik des Bundes, die am Montag offiziell vorgestellt wurde: So gab es 2016 rund 1.500 Fälle von antisemitischer Hasskriminalität. Das waren 7,5 Prozent mehr als 2015 – darunter waren auch viele Hasspostings. Rund 90 Prozent der antisemitischen Straftaten gehen dabei auf das Konto von Rechtsextremen.