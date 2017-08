"Ich kann ihnen sagen, dass ich im Innenministerium schon als 'die Nervensäge' bekannt bin und auch so benannt werde", sagt Jelpke, jedenfalls sei ihr das intern schon mal so gesteckt worden. "Wir haben wieder eine Anfrage von der Nervensäge vorliegen", soll es da geheißen haben.

So was würde natürlich kein Ministerium offiziell zugeben. Selbstverständlich müssten die Fragen pünktlich und komplett beantwortet werden, sagt Jochen Flassbarth, Staatssekretär im Umweltministerium.

Das sei bei den Grünen so gewesen, die wissen wollten, ob der Bund Geld in Unternehmen anlegt, die ihre Gewinne mit Öl oder Kohle machen – und ob das denn so klug sei. Das sei eine Debatte gewesen, die vorher in der Bundesregierung nicht stattgefunden habe. "Ich muss auch zugeben, die hatten wir auch nicht angeregt. Die hat dann aber stattgefunden und war produktiv", sagt Flassbarth. Das sei Auslöser für eine Debatte gewesen, die es so vorher nicht gegeben habe, und das finde er gut.