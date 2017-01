Wer zeitlich begrenzt seine Arbeitszeit verringert, kann danach problemlos in Vollzeit zurückkehren. So steht es zumindest im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Und das werde sie auch durchsetzen, hatte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zuletzt vergangenen November versprochen und erklärt, sie wolle damit vor allem Frauen aus der Teilzeitfalle helfen.

Wer von der Neuregelung profitieren will, muss bereits mehr als sechs Monate in dem Betrieb arbeiten. Außerdem muss die Verringerung der Arbeitszeit drei Monate vorher beantragt werden. Arbeitet der Beschäftigte dann wieder Vollzeit, ist eine erneute Reduzierung frühestens nach einem Jahr möglich.

Derzeit sind in Deutschland mehr zehn Millionen Menschen in Teilzeit und viele würden von dem Gesetz profitieren, sagt der Sprecher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Christian Westhoff. "Viele Millionen Teilzeitarbeitnehmer würden gerne ihre Arbeitszeit ausweiten." Das müsse nicht immer in Vollzeit sein, es könne sich auch um ein Aufstocken der Stunden handeln.