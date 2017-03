Wie beurteilen Sie die Idee zur Verlängerung des ALG I?

Die empirische Wirtschaftsforschung hat hier eine klare Antwort: Je länger ALG I gezahlt wird, umso länger ist der Empfänger auch arbeitslos. Ob dies für den einzelnen Arbeitnehmer und die Gesamtwirtschaft gut oder schlecht ist, kann aber nicht pauschal bewertet werden. Einerseits kann der Arbeitslose durch eine längere potenzielle Bezugsdauer in Ruhe nach einer passenden Stelle suchen. Wegen der sozialen Absicherung muss er nicht den erstbesten Job annehmen. Das hat durchaus positive Folgen: Die Beschäftigung, die er findet, kann sich als stabil erweisen und als besser entlohnt. Die Fachleute nennen das "Subventionierung des Suchverhaltens".



Andererseits sprechen sie aber auch von einer "Subventionierung der Freizeit". Das heißt, dass Arbeitslose durch die Verlängerung des ALG I erst kurz vor Auslaufen des Zuschusses aktiv werden. Das Risiko, dass sie in ALG II abrutschen, ist damit sehr hoch. In diesem Fall entstehen hohe Kosten für die Arbeitslosenversicherung, die sich nicht wieder refinanzieren. Welcher Effekt im Durchschnitt überwiegt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer eingeschätzt werden.

Die SPD will ALG I ab zehn Monaten versicherungspflichtiger Beschäftigung zahlen. Was bringt das?

Es sollen zukünftig nur noch zehn Monate (statt wie bisher: zwölf Monate) Beitragszeiten, und zwar innerhalb der letzten drei Jahre (statt wie bisher: zwei Jahre) nötig sein, um den Mindestanspruch zu erwerben. Von dieser Änderung werden insbesondere (Wieder-)Einsteiger in den Beruf profitieren, die unter der aktuellen Regelung nach einer kurzen Beschäftigungsdauer keinen Anspruch auf ALG I haben. Diese Gruppe muss allerdings als vernachlässigbar klein eingestuft werden.



Ältere Beschäftigte mit langer Betriebszugehörigkeit, die immer wieder im Fokus der Debatte stehen, wären von dieser Änderung überhaupt nicht betroffen, da sie die genannten Anforderungen problemlos erfüllen. Insgesamt wird diese Änderung weder viel bringen, noch viel schaden. Die Verlängerung der ALG I-Bezugs durch die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen stellt den deutlich stärkeren Eingriff in die Arbeitslosenversicherung dar.

Die SPD will Arbeitslosen, die binnen dreier Monate keine neue Stelle finden, eine Qualifizierung anbieten. In der Regel dauern Qualifizierungen bislang bis zu sechs Monate, die SPD will sie für maximal zwei Jahre gewähren. Für wie realistisch halten Sie das?

Eine Dauer von zwei Jahren ist nur vorstellbar, wenn es sich um eine komplette berufliche Neuorientierung handelt. Doch vor allem bei älteren Personen hat eine solche Neuorientierung wenig Sinn. Ziel für diese Menschen sollte es vielmehr sein, im erlernten oder in einem zumindest verwandten Beruf neue Kenntnisse zu erwerben, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt werden.

Ist ein Recht auf Qualifikation möglicherweise kontraproduktiv, da im Zweifelsfall eine Umschulung angeboten wird, die gar nicht passgenau ist?

Eine "Qualifizierung für alle" nach drei Monaten wäre in jedem Fall kontraproduktiv. Die empirische Forschung hat hier zwei gegenläufige Effekte nachgewiesen. Erstens kann es zum sogenannten "Lock-in"-Effekt kommen. Damit ist gemeint, dass Arbeitslose während einer Qualifizierung gar nicht oder weniger intensiv nach einem neuen Job suchen. Dadurch verlängert sich die Arbeitslosigkeit. Dies ist schädlich, wenn der Arbeitslose auch ohne Qualifizierung kurz nach Überschreiten der Drei-Monats-Frist einen neuen Job gefunden hätte.



Zweitens kann es zu einem sogenannten "Threat"-Effekt kommen. Damit ist gemeint, dass ein Teil der Arbeitslosen lieber irgendeinen Job annimmt, anstatt an einer Maßnahme der Arbeitsagentur teilzunehmen. Diese "Flucht aus der Arbeitslosigkeit" treten gerade jene Arbeitslosen an, die die besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Auch dieser Effekt hat negative Konsequenzen, weil aufgrund des Zeitdrucks ein schlechterer Job angenommen wird. Lediglich diejenigen Arbeitslosen, die eine passgenaue Qualifizierung erhalten, und die ohne die Teilnahme an der Maßnahme deutlich länger als drei Monate arbeitslos gewesen wären, profitieren.

Ihr Fazit zum SPD-Vorstoß: Wie sähen Ihre Korrekturen an der Agenda 2010 aus?