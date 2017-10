Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt nach Erkenntnissen der Bertelsmann-Stiftung für längere Zeit in Armut. Wie aus einer Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Auftrag der Stiftung weiter hervorgeht, leben rund 21 Prozent aller Kinder in Deutschland über eine Zeitspanne von mindestens fünf Jahren dauerhaft oder wiederkehrend in einer Armutslage. Weitere zehn Prozent befinden sich demnach kurzfristig in einer solchen Situation.