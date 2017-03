Die Armut in Deutschland ist auf einem neuen Höchststand. Das geht aus dem Armutsbericht hervor, den der Paritätische Wohlfahrtsverband am Donnerstag zusammen mit anderen Verbänden in Berlin vorgelegt hat. Demnach lag der Anteil armer Menschen im Jahr 2015 bei 15,7 Prozent. Das bedeute, dass rein rechnerisch 12,9 Millionen Deutsche arm seien.

Nach Aussagen des Verbandes markiert dieser Wert einen mehrjährigen Trend wachsender Armut. Die Quote stieg von zuvor 15,4 Prozent auf den jüngsten Wert 2015 an. Das für den aktuellen Bericht neu ausgewertete Datenmaterial stammt aus dem Mikrozensus 2015. Zehn Jahr zuvor lag die Armutsquote im Schnitt noch bei 14,7 Prozent.

Armut auf konstant hohem Niveau

Die Armutsquote ist in den ostdeutschen Bundesländer (mit Ausnahme Berlins) im Vergleich zu vor zehn Jahren etwa gleich geblieben, stagniert aber auf hohem Niveau. Sachsen liegt aktuell bei 18,6 Prozent, Sachsen-Anhalt bei 20,1 Prozent und Thüringen bei 18,9 Prozent. Auf der anderen Seite stieg die Armut den Angaben zufolge in allen westdeutschen Bundesländern mit Ausnahme Hamburgs und Bayerns "merkbar" an.



Zudem kommen die Herausgeber des Berichts zu dem Schluss, dass die Armutsquote bei allen bekannten Risikogruppen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Bei Erwerbslosen liegt sie der Auswertung zufolge bei 59 Prozent, bei Alleinerziehenden bei 44 Prozent, bei kinderreichen Familien bei 25 Prozent. Auch Rentner seien betroffen.

Politik soll einschreiten

Der Paritätische forderte ein energisches Einschreiten des Staats, um die Armutsentwicklung umzukehren. Es sei Zeit für einen "sozial- und steuerpolitischen Kurswechsel". Es müsse Veränderungen in der Steuer- und Finanzpolitik geben. Zudem müssten Maßnahmen beim Wohnungsbau, in der Arbeitsmarktpolitik und beim Ausbau sozialer Dienste her. "Die wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich schon lange nicht mehr in einem Sinken der Armut nieder", sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Ulrich Schneider.

Kritik wegen unterschiedlicher Armuts-Definitionen

In der Vergangenheit gab es an dem Bericht immer wieder Kritik. Im Mittelpunkt standen dabei unterschiedliche Definitionen von Armut. Als einkommensarm wird in dem Bericht jede Person gezählt, die mit ihrem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisiert dies am Donnerstag erneut als zu undifferenziert. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg erklärte, diese Einstufung sage nichts über die tatsächliche Situation eines Menschen aus und bedeutete nicht unbedingt, dass die Betroffenen "abgehängt" seien. Als Beispiel nannte er die 2,8 Millionen Studenten: Hunderttausende von ihnen fielen in die umstrittene Armutskategorie, seien aber gesellschaftspolitisch besonders aktiv und sähen sich zu Recht als die zukünftige Leistungselite.