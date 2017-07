Asyl Deutschland bremst Familiennachzug aus Griechenland

"Wir haben Fälle, wo Menschen gewartet haben und inzwischen gestorben sind", sagt Karl Kopp, der Europareferent der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Dabei ist bei 2.000 bis 3.000 Flüchtlingen mit engen Familienangehörigen in Deutschland eigentlich schon alles klar: Alle Anträge sind bereits gestellt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat schon zugestimmt, dass die Familienmitglieder nach Deutschland kommen können. Trotzdem sitzen die Menschen in den griechischen Lagern fest, kritisiert Kopp. "Da ist es ganz klar, dass die griechische Seite sagt, 'wir sind von den Deutschen aufgefordert worden, das zu drosseln oder gar zu quotieren'."

Innenministerium: Großer Koordinierungsaufwand

Kamen Anfang des Jahres über den Familiennachzug noch bis zu 500 Flüchtlinge pro Monat, sind es inzwischen nur noch rund 100. Eine feste Quote gibt es nicht, sagt Johannes Dimroth, Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Es ist mitnichten so, dass wir hier eine feste Obergrenze vorgegeben hätten oder jetzt exekutieren würden. Johannes Dimroth | Sprecher des Bundesinnenministeriums

Das Ministerium begründet den Tritt auf die Bremse mit dem großen Koordinierungsaufwand. Man habe deshalb mit den griechischen Kollegen vereinbart, sich eng abzustimmen. Ziel sei es, "den besonderen Umständen jedes Antragstellers" und "den Familienangehörigen in Deutschland" Rechnung zu tragen, so wörtlich.

Pro Asyl: Abschreckung wegen des Wahlkampf

Ein Schritt also im Interesse der Betroffenen? Mitnichten, sagt Karl Kopp von Pro Asyl. Die lange Wartezeit produziere nicht nur bei den in Griechenland Wartenden viel Leid: "Es blockiert Menschen auch hier, im Hinblick auf Ankunft in dieser Gesellschaft. Die Leute sind verzweifelt und haben Angst um ihre Lieben, die noch auf dem Weg sind."

Beim jetzigen Tempo würde es Jahre dauern, bis die Flüchtlinge ihr Recht verwirklichen können, sich mit der Familie zu vereinen. Das sei so gewollt, vermutet der Pro-Asyl-Vertreter. Um abzuschrecken – auch und gerade jetzt im Wahlkampf. "Es soll sich rumsprechen, dass es nicht mehr so einfach ist, wenn ich lebend nach Griechenland komme und gar Familie in Europa habe und einen Rechtsanspruch, dass das lange dauert. Manchmal bis zum Nimmerleinstag. Das soll schon eine Botschaft sein", meint Kopp.

In Deutschland und Griechenland drohen Klagen

Auch Ulla Jelpke, die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, lässt das Argument nicht gelten, dass zu wenig Betreuungs- und Unterbringungsplätze für die Flüchtlinge bereitstehen:

Wenn es um die Zahl 400 oder 500 im Monat geht, ist das absolut zu bringen. Die Unterkünfte sind zur Zeit leer. Ulla Jelpke | Innenpolitische Sprecherin der Linken

Auch aus humanitären Gründen hält Jelpke die gegenwärtige Praxis nicht für vertretbar. Sie spricht von einem Riesenskandal: "Ich finde das geht gar nicht, insbesondere was die Kinder angeht, die monatelang ohne Mutter oder Vater sind." Familienzusammenführung müsse ein Grundrecht bleiben, sagt die Linken-Politikerin.



Pro Asyl will jetzt den Klageweg bestreiten, um den Flüchtlingen zu ihrem Recht zu verhelfen. Bereits in den nächsten Wochen sollen die ersten Fälle vor deutschen Verwaltungsgerichten landen. Ähnliche Schritte sollen in Griechenland erfolgen.