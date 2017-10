Zugleich bekräftigte Peter, ihre Partei lehne die Ausweitung der sogenannten sicheren Herkunftsländer sowie weitere Abkommen nach dem Vorbild des EU-Türkei-Deals zum Stopp der Flüchtlingsbewegungen ab. Auch Ausreisezentren ohne Rechtsberatung wie in Bamberg würden von den Grünen nicht getragen. "An Entrechtungsprogrammen werden wir Grüne uns nicht beteiligen", stellte Peter klar.

Der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen sagte am Montag: "Dass man insgesamt bei Kontingenten und Zuwanderern über Zahlen und Grenzen sprechen kann, das ist völlig normal." Mit diesem Prinzip könnten auch die Grünen umgehen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach von einer guten Einigung. Er sagte im BR, gemeinsames Ziel von CDU und CSU sei es, die Zuwanderung auf Dauer zu reduzieren. Dazu gebe es jetzt eine "zahlenmäßige Klarstellung".

In der Debatte um Zuwanderung haben sich CDU und CSU am Sonntagabend offenbar im Kern geeinigt. Am Montag sollten die Details vorgelegt werden. Der Bayerische Rundfunk zitierte aus einem gemeinsamen Papier, in dem das Wort "Obergrenze" nicht vorkomme. Stattdessen ist von einem Rahmenwert von 200.000 Menschen pro Jahr die Rede, mit dem CDU und CSU in die Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen gehen wollen. Der Kompromiss beinhaltet aber offenbar eine Ausnahme für Sondersituationen.