2050. Bei dieser Zahl zieht Oda Becker die Augenbrauen zusammen. 2050 ist das Jahr, in dem das deutsche Endlager für Atommüll fertig sein soll. Die Physikerin sich für den Umweltverband BUND mit dem strahlenden Abfall befasst. Das Datum, sagt sie, gebe es nur aus einem Grund:

Damit die Bevölkerung denkt, es wäre alles in Ordnung. Kein Experte glaubt das. Es gibt keine konkrete Planung, es ist nicht realistisch. Physikerin Oda Becker

In einem düsteren Vortrag zeichnet Becker ein Bild voller Gefahren. Ein Endlager werde es frühestens im nächsten Jahrhundert geben. Der Atommüll müsse deshalb womöglich um mehr als 100 Jahre länger zwischengelagert werden, als das derzeit offiziell geplant ist.

NABU: Politik verdrängt Probleme

Gleichzeitig hält sie die die Zwischenlager nicht für sicher genug – etwa vor Terroranschlägen. Und dann sei da noch die ungelöste Frage der Castoren. "Die Materialien im Behälter altern. Es gibt keine Prognosen, was mit dem Material im Zuge des Alterns passiert."

Die Politik verdrängt all diese Probleme, so der Vorwurf des BUND-Chefs Hubert Weiger. Sie sonne sich damit, dass Deutschland in spätestens fünf Jahren das letzte Kernkraftwerk abschalten will. Doch das strahlende Erbe wird die Menschen unvorstellbar lang beschäftigen.

Es wird verdrängt, dass wir den Atommüll sicher lagern müssen – für eine Million Jahre. Hubert Weiger, Vorsitzender BUND Deutschland

Deshalb müsse es ein neues Konzept geben, was mit dem Atommüll passieren soll. Derzeit gibt es drei Standorte mit hoch radioaktivem Müll, einer davon ist in Gorleben. Dessen Genehmigung läuft 2034 aus. Die Politik stelle die Frage erst gar nicht, was dann passieren soll, meint Weiger. "Wir müssen endlich mit dem Bagatellisieren der Probleme Schluss machen und auch mit dem so tun, als wäre alles in Ordnung. Es ist überhaupt nichts in Ordnung."

Eine perfekte Lösung gibt es nicht

Doch eine Lösung muss her. Der Atommüll wird schließlich nicht einfach verschwinden. Drei Möglichkeiten listet die Studie des BUND auf: Die bestehenden Standorte erhalten und sicherer machen, neue Zwischenlager bauen oder gleich ein zentrales dort, wo vermutlich das zukünftige Endlager ist. Der Standort wird wohl erst 2031 feststehen.

Alle Möglichkeiten hätten Vor- und Nachteile, erklärt Oda Becker. Doch sie wird schmallippig, wenn sie nach der besten gefragt wird: "Es ist nicht an uns, zu sagen, wie es geht. Da wird man abwägen und sich in einem komplexen Prozess entscheiden müssen." Und das mit großer Bürgerbeteiligung, so die Vorstellung des BUND.

2050. Das ist noch eine halbe Ewigkeit weit weg. Doch beim Problem mit Müll, der hunderttausende Jahre gefährlich bleibt, ist es nur noch einen Wimpernschlag entfernt.