Tief in der Erde versteckt und gut bewacht lagern sie, in einem kleinen Ort in der Eifel: 20 us-amerikanische Atombomben vom Typ B61. Die Waffen könnten im Kriegsfall von deutschen Tornados eingesetzt werden, sagt Abrüstungsexperte Oliver Meier: "Sie könnten eine Sprengkraft bis zum zehnfachen von Hiroshima haben. Das sind zwar taktische Atomwaffen, die nur eine kurze Reichweite haben, aber von der Sprengkraft doch schon erheblich sind."

Kein Kommentar vom Verteidigungsministerium

Wer jedoch eine Bestätigung vom Verteidigungsministerium bekommen will, hat damit keinen Erfolg. Informationen zu Atomwaffen in Deutschland hält die Bundesregierung seit Jahren streng geheim. Rüstungsexperte Meier von der Stiftung Wissenschaft und Politik geht trotzdem mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass in Deutschland Atomwaffen lagern: "Man kann zum Beispiel beobachten, dass die Sicherheitsmaßnahmen an solchen Standorten natürlich sehr viel strenger sind. Es gibt Informationen über den Bau von speziellen Bunkern, die die amerikanische Luftwaffe veröffentlicht hat."

Hochrüstung im Kalten Krieg

Der Kalte Krieg war der Hintergrund einer atomaren Hochrüstung. Im Jahr 1953 haben die US-Streitkräfte zum ersten Mal nukleare Artillerie nach Deutschland gebracht. Über 7.000 US-Atomwaffen sollten laut Abrüstungsexperten in der Hochphase in Westeuropa gelagert haben. Auch in der DDR gab es taktische Atomwaffen. Schätzungen sprechen von bis zu 1.500.

Doch schon in den 80er-Jahren begannen beide Seiten die Atomwaffen wieder zurückzuziehen. "Zum Ende des Kalten Krieges waren vermutlich noch 4.000 amerikanische Atomwaffen in Westeuropa stationiert. Der Abbau ist doch radikal und die Waffen haben jetzt mehr einen politischen Zweck und nicht so sehr eine militärische Rolle", meint Abrüstungsexperte Oliver Meier.

Abrüstungsverpflichtung Anfang der 90er

Im Rahmen der Abrüstungsverpflichtungen der Präsidenten Bush, Gorbatschow und Jelzin ab 1991, haben die USA tausende taktische Waffen wieder abgezogen. Die Zahl der in Europa gelagerten Atomwaffen sank bis Mitte der neunziger Jahre auf knapp 500.

Bis heute werden sie in speziellen Anlagen schrittweise demontiert, erklärt Meier: "Der Spaltstoff, also das, was dann tatsächlich zur Atomexplosion führen würde, kann zur Energiegewinnung in Atomkraftwerfen genutzt werden. Da bleibt dann natürlich nuklearer Abfall übrig. Aber die Waffen kann man tatsächlich demontieren, das ist sehr teuer, sehr gefährlich und extrem schwierig.

Kein vollständiger Abzug

Heute beschränkt sich die Rolle Deutschlands im weltweiten Atomwaffenszenario auf die sogenannte nukleare Teilhabe innerhalb der NATO. Deutschland hat damit das Recht über Nuklearstrategien und -Einsätze in der NATO mitdiskutieren zu können. Für die verbliebenen Atomwaffen in Deutschland wird es auch in naher Zukunft keinen Abzug geben, da ist sich Meier sicher. Im Gegenteil: Gerade planen die USA sogar die Bomben in Deutschland zu modernisieren.