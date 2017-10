Atwood sagte, es sei ein merkwürdiger Augenblick in der Geschichte, in dem ein mächtiger Wind blase und der Boden unter den Füßen wanke. "Wir wissen auch nicht mehr so genau, wer wir sind." Dabei bezog sie sich vor allem auf die Situation in den USA nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten und auf den Brexit Großbritanniens. "Und dasselbe gilt, wenn auch auf weniger drastische Weise, aber doch - in Anbetracht der jüngsten Wahlergebnisse - auch für Deutschland. Diese Gruft hielt man bislang für verschlossen, doch irgendjemand besaß den Schlüssel und hat die verbotene Kammer geöffnet – was für ein Ungeheuer wird daraus geboren? Verzeihen Sie mir dieses schauerliche Szenario, doch an vielen Fronten besteht Anlass zur Sorge."