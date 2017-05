Ja, es wird fleißig spioniert in Deutschland. Meist bekommt die Öffentlichkeit davon nichts mit. Aber wenn doch, dann reibt man sich verwundert die Augen. So erst von einigen Tagen, als der Generalbundesanwalt den Schweizer Daniel M. in Deutschland festnehmen ließ. Der Mann, so der Vorwurf, soll im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes die Steuerfahndung von Nordrhein-Westfalen ausspioniert haben. Der Grund: Die Schweizer wollten wissen, wie man in Nordrhein-Westfalen an die CDs aus Schweizer Banken mit Namen von deutschen Steuerbetrügern kommt. "Ich halte es für richtig und absolut notwendig, dass im laufenden Verfahren alle Details aufgeklärt werden," erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Mehr war ihm nicht zu entlocken.

China und Iran kundschaften Landsleute aus

Oftmals interessieren sich ausländische Spione aber gar nicht für Deutschland, sondern beispielsweise für ihre eigenen Landsleute. So ein 59-jähriger Inder, der sich seit November vergangenen Jahres vor dem Berliner Kammergericht verantworten muss. Er war jahrelang Mitarbeiter der Ausländerbehörde in Bielefeld und soll in Deutschland lebende indische Oppositionelle und Angehörige der Religionsgemeinschaft der Sikhs ausspioniert haben. So interessieren sich auch chinesische Spione für die Exil-Uiguren und Tibeter bei uns oder iranische Spione für iranische Oppositionelle, die in Deutschland leben. In diesem Fall macht man quasi Innenpolitik im Ausland.

Spionageverdacht gegen türkische Imame

So geht offenbar auch der türkische Geheimdienst vor, der Kurden in Deutschland ausspioniert, die in Verbindung mit der PKK stehen sollen. Oder neuerdings eben auch mit der Gülen-Bewegung, die die Türken für den gescheiterten Putsch gegen Präsident Erdogan verantwortlich machen. Zu Unrecht, wie deutsche Behörden meinen. In diesem Fall war die Grenze des Erträglichen denn auch überschritten. Die deutschen Behörden gingen mit Razzien gegen türkische Imame in Deutschland vor, die der Spionage verdächtigt wurden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière: "Spionageaktivitäten auf deutschem Boden sind strafbar und werden von uns nicht geduldet. Das gilt für jeden ausländischen Staat und auch für jeden Nachrichtendienst. Deswegen werden solche Aktivitäten vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Das kann dann auch Konsequenzen haben." Nun ja, im Allgemeinen aber eher nicht.

Russland und USA keine Unschuldslämmer

Die Enthüllungen von Ex-CIA-Mitarbeiter Edward Snowden lösten im Sommer 2013 die NSA-Affäre aus. Bildrechte: dpa In den vergangenen zehn Jahren wurden in 123 Fällen Ermittlungen eingeleitet. Die Hitliste der Spionageaktivitäten führt dabei Russland an. Gefolgt von Iran, der Türkei und China. Das größte Problem ist mittlerweile die Cyberspionage. Dabei interessieren sich allen voran Russland und China für die deutsche Wirtschaft. Auch die engsten Verbündeten spionieren und zwar auch gegen Deutschland. Die Aktivitäten der amerikanischen NSA sind im Detail bekannt geworden. Doch auch andere Verbündete sollen keine Unschuldslämmer sein. Man lässt sie gewähren, solange sie es nicht zu bunt treiben, wie es heißt. Am Ende spioniert eben jeder jeden aus.