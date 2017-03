Die strahlende Wahlsiegerin, die alte und wohl auch neue Regierungschefin an der Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat keinen Zweifel daran, "die Menschen haben eindeutig gesagt: Sie sind zufrieden mit der Großen Koalition." Sie wollten, dass sie fortgeführt werde. "Sie wollen auch, dass ich diese Arbeit weiter mache. Und sie wollen keine rot-roten Experimente!"

Gerade die waren ihnen so schmackhaft gemacht worden wie selten zuvor: Da war nicht nur der Schulz-Hype, der das SPD-Wählen, zumindest nach sozialdemokratischer Lesart, wieder sexy macht. Da war auch, mit Oskar Lafontaine, ein linker Spitzenkandidat, der im Saarland über die Parteigrenzen hinweg populär ist. Warum also zündete Rot-Rot nicht?

Der Linke-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, glaubt es zu wissen. Martin Schulz sei bisher von einer Welle der Euphorie getragen worden. Er habe zwar erste inhaltliche Andeutungen gemacht. "Aber man muss schon klarer sagen: Was soll sich verändern im Land? Damit es dann wirklich zu einer Wechselstimmung kommt."

Deshalb gelte der Glückwunsch ganz klar an die Ministerpräsidentin, die für ihn "den Kramp-Karrenbauer-Effekt" im Saarland ausgespielt habe.

Wie man den Schulz-Effekt bei einer Landtagswahl ausspielen könnte, das kann der Merkel-Herausforderer im Mai in Schleswig-Holstein und in NRW noch einmal testen. Trotz denkbar schlechter Voraussetzungen ist die AfD auch in der saarländischen Landespolitik angekommen. Entsprechend gab sich Parteichefin Frauke Petry schmallippig, aber zufrieden. Man wisse, dass die AfD bundesweit deutlich höhere Werte erzielt habe, insofern sei dieses Ergebnis im Saarland für die gesamt-AfD nicht repräsentativ.