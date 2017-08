Für Seiwerts Vorwurf gibt es konkrete Belege. Als etwa das Europaparlament im Dezember 2016 einen Untersuchungsausschuss zu "Dieselgate" einsetzte, war man in Hannover empört: "Wir brauchen keine weiteren Gremien für die Aufklärung bei Volkswagen, und wir brauchen auch keine weiteren Kritiker. Wir brauchen Sachlichkeit in der Arbeit", beanstandete Wirtschaftsminister Olaf Lies damals. Dass er und sein Aufsichtsratskollege, Ministerpräsident Weil, sich bei der Entlastung des während der Abgaswert-Manipulationen verantwortlichen VW-Vorstands enthielten, statt dagegen zu stimmen, ist ebenfalls bezeichnend.

Wie gesagt: Bei der Beziehung zwischen Niedersachsen und VW handelt es sich um einen Sonderfall. Derartige Beteiligungen von Bund oder Ländern gibt es bei den anderen großen Autobauern nicht, sie sind in der Hand von Familien, Investment-Gesellschaften, Banken und anderer Großaktionäre.

Und dennoch ist der Fall VW symbolisch dafür, in welchem Verhältnis Politik und Automobilindustrie zueinander stehen. Dass dieses Verhältnis ein mindestens wohlwollendes ist, liegt wohl in der Natur der Sache: Ohne die großen Autobauer würden in Deutschland massenhaft Arbeitsplätze und Steuergewinne verloren gehen. Doch es stellt sich die Frage: Wo hört Wohlwollen auf? An welchem Punkt kippt das Ganze hin zu einer Strategie des Alle-Augen-Zudrückens, die zwar gut für die Unternehmen ist, aber schlecht für die Bürger?

Früher CDU-Bundespolitiker, jetzt VDA-Chef: Matthias Wissmann. Bildrechte: dpa Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer kennt ein ganz augenfälliges Beispiel, das die mangelnde Distanz zwischen Branche und Politik illustriert: den Fall Matthias Wissmann. Wissmann war früher CDU-Politiker, bis 1998 Bundesverkehrsminister. Heute ist er Cheflobbyist der deutschen Autobranche – als Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Empfohlen wurde er für diesen Posten von Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich. "Und eine Empfehlung der Bundeskanzlerin wird man schlecht ablehnen", kritisiert Dudenhöffer im Interview mit dem Deutschlandfunk. "Wo bleibt denn da die Unabhängigkeit, wo bleibt denn die Distanz zwischen Kanzleramt und Industrie? Die ist doch völlig verkorkst in so einem Beispiel."

Diese "verkorkste Distanz" wird ein weiteres Mal deutlich im Bericht des Untersuchungsausschusses zur Abgasaffäre, den der Bundestag im Sommer 2016 eingesetzt hat. Der Wirtschaftswoche liegt ein Entwurf des noch nicht veröffentlichten Berichts vor. Daraus geht hervor, dass die Kontrolle der Automobilindustrie in Deutschland vor allem über einen Mechanismus funktioniert: Die Konzerne kontrollieren selbst und teilen ihre erhobenen Daten. Sind die Behörden mit den zur Verfügung gestellten Informationen nicht zufrieden, fordern sie weitere an – und erst, wenn dann noch Fragen offen sind, führt das Kraftfahrtbundesamt (KBA) eigene Untersuchungen durch.

Dass das Kraftfahrtbundesamt selbst ein Interesse daran hat, dass diese Prüfungen etwa von Abgaswerten glimpflich ausgehen, geht aus einer internen E-Mail eines KBA-Mitarbeiters hervor, aus der die "Wirtschaftswoche" zitiert: Demnach heißt es darin, dass in einer Prüfung eines Audi A4 "der zweite Test wegen Überschreitung der Fünf-Prozent-Toleranzgrenze nicht gewertet werden kann". Der aus Testlauf 1 und 3 gebildete Mittelwert habe dann jedoch die erforderlichen Grenzwerte eingehalten – Problem gelöst.

Doch es sind nicht nur solche Mauscheleien, die die Beziehung zwischen Politik und Autobranche charakterisieren. Dudenhöffer sieht auch dringenden Nachbesserungsbedarf in der Gesetzeslage: "Man muss nur im Testverlauf seine Stickoxidwerte einhalten und ansonsten kann man machen, was man will. Das ist das große Drama, und dieses Drama ist zurückzuführen auf völlig löchrige Gesetze, die unsere Politiker gemacht haben – möglicherweise im klaren Bewusstsein der Tatsache, dass sie löchrig sind, um Industrien zu schützen", so der Automobil-Experte im Deutschlandfunk.

"Diesel-Gipfel" nur Beruhigungspille?

Umweltministerin Hendricks: "Die Branche hat sich zu sicher gefühlt." Bildrechte: dpa Etwa Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD): Die Politik habe "immer ein offenes Ohr" für die Belange der Branche gehabt, doch die Nähe zwischen beiden sei "in der Vergangenheit vielleicht doch zu groß" gewesen – und das habe dazu geführt, dass die Automobilindustrie sich "irgendwie zu sicher gefühlt" habe. "Wirtschaftswoche"-Redakteur Martin Seiwert teilt diesen Eindruck: "Wenn die Politik früher strenger gewesen wäre, was Auto-Abgase angeht, hätte die Industrie sich vielleicht früher vom Diesel gelöst und wir würden das ganze Debakel, das wir jetzt sehen, nicht erleben."



Durch dieses Debakel muss nun "die Justiz richten, was die Politik versäumt", kommentiert Wirtschaftsredakteurin Silke Hahne vom Deutschlandfunk. Dass auf politischer Ebene nachgebessert wird, etwa auf dem "Nationalen Forum Diesel" am 2. August in Berlin, das Verkehrsminister Alexander Dobrindt einberufen hat, erscheint unwahrscheinlich: Dort werde man, so Hahne, "den Autobauern nichts abverlangen, was sie nicht leisten können. Auf der Gästeliste stehen weder Umweltverbände noch Verbraucherschützer."