Bei dem Angriff wurden der Polizei zufolge etwa fünf Menschen verletzt, einer davon schwer. In Lebensgefahr schwebe aber niemand. Einzelheiten zu Tätern wurden zunächst nicht bekannt. Auch zum Motiv der Angreifer lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei sperrte den Bahnhof in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt komplett ab, der Zugverkehr wurde vollständig eingestellt.

Der Zugverkehr am Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde eingestellt. Bildrechte: dpa

Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreisten mehrere Hubschrauber. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Bussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Krankenwagen vor Ort.



Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich angesichts der Attacke betroffen. "Was immer am Düsseldorfer Hauptbahnhof geschehen ist: Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den unschuldig Verletzten", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.