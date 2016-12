Bachmanns Tweet, nachdem der Tatverdacht gegen den Tunesier am Dienstag weit verbreitet wurde. Bildrechte: Twitter

Doch woher konnte Bachmann das wissen? Eine Korrespondentin der New York Times will ihn am Mittwoch um ein Statement bitten – ebenfalls über Twitter. Ein weiterer Nutzer schaltet sich ein. Er bittet die Journalistin, bei der Berliner Polizei anzufragen, wie Bachmann zu solchen Informationen gelangen kann. Bachmann daraufhin in diesem Twitter-Disput auf Englisch: "Ziemlich einfach… Du brauchst nur die richtigen Verbindungen und einen Informanten, der die Nase voll hat von den Lügen!" Später räumt er auf weiteres Nachfragen schließlich ein: "Liebe Presse, ich gebe es ja zu, ich hatte natürlich nur meine Glaskugel und keinen Informanten!"