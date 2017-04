Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist dafür, auch früheren Taliban-Kämpfern in Deutschland Schutz zu gewähren. Ein Bamf-Sprecher sagte der Zeitung "Die Welt", aufgrund drohender Folter oder Todesstrafe in Afghanistan könnten die Islamisten sogar Asyl in der Bundesrepublik erhalten. Eine Beteiligung an Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit wäre jedoch ein Ausschlussgrund. In solchen Fällen könne der Betroffene auch keine Aufenthaltserlaubnis erhalten.